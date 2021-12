Tatuaje de QR sale mal. Mauricio Gómez, un influencer colombiano llamado 'La Liendra', se volvió viral luego de tatuarse en el cuello el código QR de su cuenta de Instagram. Sin embargo, luego de la cicatrización del tatuaje, el código QR dejó de funcionar. "Me salió fake porque no me abre", dijo 'La Liendra'.