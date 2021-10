Ibai Llanos y Auronplay salen dentro del listado de streamers que más dinero ganan en la plataforma. | Fuente: Twich

Esta semana, Twitch ha sufrido una gran filtración de datos que, entre muchas cosas, ha revelado cuánto dinero han ganado algunos famosos streamers en la plataforma. Y la cantidad es alta.

Ibai Llanos y Auronplay son dos de los streamers en español que más dinero ganan en la plataforma, con 3 y 2 millones de dólares en dos años de transmisiones, y, ante la filtración de dichos montos, han salido a hablar al respecto.

“No dejen los estudios para stremear”

Ambos creadores de contenido han hablado en sus canales para asegurar que “son números que no se volverán a repetir” y que mucho de su éxito se basa en sacrificio y particularidades.

“Nunca se dejen nublar por las cifras que ganamos”, aseguró Ibai, quien tiene43 561 suscriptores, con una media de 84 mil espectadores en simultáneo durante sus transmisiones.

Ibai es el tipo más realista que tiene Twitch. Dice lo que un montón de gente tiene que escuchar de la forma que lo tiene que escuchar. pic.twitter.com/iG9UGO8H9P — Aye Zabaleta (@coquitos_) October 6, 2021

“Me molesta que haya chavales muy jóvenes que dicen ‘Auronplay gana 3 millones de dólares… voy a dejar los estudios para ser como él’. Eso me perturba”, señaló Auronplay. “Jóvenes: no es fácil. Estudien, esfuércense, no me tengan de ejemplo ni a mí ni a Ibai ni a Rubius. Somos privilegiados que hemos tenido suerte en muchos factores”.

“De toda la gente que hay de Twitch, fíjate el porcentaje que vive de esto. El 99.2% de todos los streamers no viven de esto”, finalizó.

“No es fácil y no tienes asegurado la gloria”.

Auron dio en el clavo con todo el tema de los ingresos revelados de los streamers de Twitch 👇

pic.twitter.com/dpkLRlfL2K — Osva Escalante (@OsvaEsc) October 6, 2021

Twitch ha confirmado que las filtraciones realizadas son reales. Por el momento, se ha recomendado a los usuarios de la plataforma cambiar sus contraseñas y habilitar la autentificación en dos pasos.

