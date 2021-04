El primer video mantiene su resolución a 240p | Fuente: RPP

En algún momento de nuestra vida digital, todos hemos tenido la curiosidad de subir, al menos, un video a nuestras redes. Ese primer video, con sus errores de grabación y que a veces nos llena de vergüenza cuando es hallado luego de meses o años, evidencia esa necesidad comunicativa que, hasta el 14 de febrero de 2005, no tenía cómo ser satisfecha en ningún lugar de la internet. El día de San Valentín del primer quinquenio del milenio se fundó YouTube, pero el 23 de abril se subió el primer video.

El mítico “Me at the Zoo” es protagonizado durante sus 18 segundos por Jawed Karim, empresario germano-bangladesí con nacionalidad estadounidense que fue parte de la sociedad fundadora de YouTube, junto a Chad Hurley y Steve Chan – los tres ex empleados de PayPal -, y fue grabado en el Zoológico de San Diego ese mismo 23 de abril de 2005.

El corto fue registrado por Yakov Lapitsky, amigo de Karim en el colegio. Recordemos que era 2005, y que el “selfie” no había nacido.

El texto del video es el siguiente:

“Bien, entonces aquí estamos frente a los ... elefantes. Y, lo bueno de estos tipos es que tienen unas, eh, trompas muy, muy, muy largas, y eso es genial. Y eso es todo lo que tengo que decir”.

Hasta el momento, el histórico video ha sido reproducido 162 millones de veces, reunido 7,5 millones de likes y más de 11 millones de comentarios. Jawed solo tiene ese video en su cuenta, que ya alcanzó los 1,83 millones de suscriptores. No sabemos si logró obtener placas de reconocimiento o si pudo ingresar con un video tan corto al sistema AdSense.

De acuerdo con los creadores en diversas entrevistas, la idea de crear YouTube surgió de la necesidad de compartir un video tras una fiesta en San Francisco. Sin embargo, esta historia comenzó a perder relevancia frente a las disputas entre los miembros fundadores.

En octubre de 2006, Google adquirió los activos de YouTube para potenciar, en ese momento, Google Video. La transacción se estableció finalmente en 1650 millones de dólares. Actualmente la plataforma recibe 500 horas de video cada minuto desde distintos lugares del mundo y sus ingresos anuales son estimados en 15 mil millones de dólares, considerando los ingresos publicitarios y las suscripciones mediante YouTube Premium. En Perú, la interfaz local de YouTube comenzó a operar desde el 25 de marzo del 2012.