Ya lo venía anunciando y lo realizó. El popular artista Abelardo Gutierrez “Tongo” prometió convertir el famoso opening de la serie Evangelion en cumbia y, fiel a su estilo, lo publicó como su primer éxito de este 2020.

El artista peruano, conocido en YouTube por sus peculiares reinterpretaciones de populares canciones, sorprendió con un video de “Zankoku na Tenshi no Teeze” (“A Cruel Angel’s Thesis”) en el que canta en "japonés".

Con solo un día en la plataforma, ya cuenta con más de 14 mil reproducciones y casi mil comentarios.

Abelardo Gutiérrez ha logrado conquistar a sus más de un millón de suscriptores gracias a sus parodias de canciones reconocidas a nivel mundial. Clásicos como ‘In The End’ (Linkin Park), ‘Chop Suey’ (S.O.A.D.) o ‘Bohemian Rhapsody’ (Queen) fueron adaptados a versiones de cumbia con un lenguaje que se asemeja al inglés mal pronunciado, lo que, junto a una edición de videos excéntrica, convirtió a Tongo en un personaje reconocido de internet.

Neon Genesis Evangelion es considerado como un anime de culto. Se encuentra disponible en Netflix y sus desarrolladores ya se encuentran producción una cuarta película de su última tetralogía. La saga de Rebuild of Evangelion está conformadaa la fecha por tres cintas: "Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone" de 2007, "Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance" de 2009 y "Evangelion 3.0: You Can (Not) Redo" de 2012. Estas películas buscan revalorizar todo el material de la serie.

