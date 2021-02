El hombre intentaba "simular un asalto" con un cuchillo, pero una de las víctimas mantenía una pistola e intentó repeler el ataque. | Fuente: Unsplash

Un sujeto de 20 años falleció tras recibir un impacto de bala mientras grababa un video para YouTube en el que simulaba asaltar personas.

Timothy Wilks fue asesinado en Nashville el pasado viernes. De acuerdo con Nashville Tennessean, el hombre -con un amigo grabando- se acercó a un grupo de personas que estaba charlando fuera de un centro comercial, pero no se esperaba que uno de ellos tenga una pistola para repeler el ataque.

Según el medio, un hombre de 23 años sacó su arma y socorrió al grupo de jóvenes disparando directamente al "malhechor". El youtuber falleció en el lugar.

El tirador indicó a los policías que no estaba enterado de la broma, así que recurrió al uso del arma como una medida de autodefensa. Hasta ahora, el órgano de seguridad no ha presentado ningún cargo contra él, pero sigue investigando el caso, incluyendo el no poseer licencia para posesión de armas.

En ocasiones anteriores, youtubers que han realizado este tipo de bromas han sido acusados de delito grave de encarcelamiento falso con violencia, amenaza, fraude, engaño y el delito menor de informar falsamente una emergencia. A algunos de ellos se pedía hasta cuatro años de prisión.

