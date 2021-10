NIUSGEEK tiene a prueba la Samsung Galaxy Tab S7 Fan Edition | Fuente: RPP

No hay dudas sobre la revaloración del mercado de Tablets, un equipo que no resultaba necesario parta la rutina y que, con la pandemia, fue visto con otros ojos por su versatilidad para el consumo de contenidos y la gestión de actividades laborales sin la necesidad de prender la PC. Samsung ha sabido llenar ese espacio con eficiencia con la serie Galaxy Tab S, y este año decide moverse a otro rumbo: reemplazar al “Lite” en beneficio del fan. NIUSGEEK tiene a prueba una Samsung Galaxy Tab S7 Fan Edition.

Samsung Galaxy Tab S7 Fan Edition: especificaciones técnicas:

SAMSUNG GALAXY TAB S7 FE TAMAÑO 284.8 x 185 x 6.3 mm PESO 608 g PANTALLA TFT 12.4" 1600 X 2560 16:10 OS Android 11 | One UI 3.1 | Samsung DeX CPU Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) GPU Adreno 642L ALMACENAMIENTO 64, 128 o 256 GB | expansión para microSD RAM 4, 6 y 8GB CÁMARA PRINCIPAL 8 MP, AF CÁMARA DELANTERA 5 MP CONECTIVIDAD WiFi6 | BT 5,2 | USB-C 3.2 MULTIMEDIA Parlantes estéreo AKG | Dolby ATMOS SEGURIDAD Knox | Reconocimiento facial AUTONOMÍA 10090 mAh | 45W de carga

No pasarás desapercibido con este panel | Fuente: RPP

Samsung Galaxy Tab S7 FE: diseño continuista

Hay ligeros ajustes en este modelo S7 FE, respecto a la Tab S7 que hemos reseñado y que, al final, terminé adquiriendo para uso personal. Hay algunas ausencias respecto a ese modelo previo que debes conocer, pero que también debes considerar como un retroceso porque son modelos de gamas distintas.

Botones de volumen y bloqueo | Fuente: RPP

Así sobresale la Tab S7 FE de la Tab S7 2020 | Fuente: RPP

Para empezar, nos encontramos con el mismo chasis liso de aluminio que añade un sistema magnético para sujetar al S-Pen justo al lado del módulo de cámara, que solo cuenta con un lente y un micrófono en ese arreglo. El tamaño de pantalla es un poco intimidante para las manos torpes, pero el grosor del Tab S7 FE ayuda a mantener el equilibrio y el agarre.

El S-pen se adhiere magnéticamente a la tapa trasera de la tablet | Fuente: RPP

Contamos con dos parlantes en total alojados en los bordes de aluminio del equipo, uno a cada lado de la pantalla, y un sistema de pines para el empalme con teclados. La funda que ves en la reseña es un accesorio adicional que no integra un teclado. En términos generales, tenemos el mismo diseño de la línea S7 con algunas reducciones.

Samsung Galaxy Tab S7 FE: pantalla de cuidado

Las 12,4 pulgadas se lucen en este equipo | Fuente: RPP

Tener una Tablet de 12,4 pulgadas podría ser intimidante, sobre todo cuando vienes de un modelo de 11 como el Tab S7. El panel TFT mantiene la resolución a 1600 x 2560, pero sin los 120 hercios de la edición más fuerte y sin el soporte para HDR10+.

Para ver contenido en streaming esta Tab S7 FE es ideal | Fuente: RPP

Frente a esa ausencia, Samsung no descuida la calidad de color, el brillo del panel ni los ángulos de visión, ya que obtenemos buen detalle en la reproducción de contenido desde cualquier fuente.

La pantalla responde bien al paso del S-Pen, pero no logramos baja latencia con esto | Fuente: RPP

En respuesta de pantalla andamos bien, y no hemos tenido mayor inconveniente con gestos sobre pantalla para cambiar de apps. Pese a no tener un AMOLED, estamos ante un equipo de buena pantalla. Eso sí, saca tu paño limpiador XL.

Samsung Galaxy Tab S7 FE: One UI en estado puro

Contamos con Samsung DeX | Fuente: RPP

Mantenemos Android 11 y One UI 3.1 como soporte para la Tab S7 y, francamente, es una experiencia completa. Precargada con apps oficiales, un sistema de reconocimiento de periféricos de la marca y un paso suave y controlado de las aplicaciones y entornos. Muy Samsung todo.

La versión 3.1 de One UI añade soporte adinámico para varias apps abiertas | Fuente: RPP

Al ser una Tablet, Samsung añade soporte para el S-Pen y, con ello, la misma densidad de presión. Sin embargo, no tenemos el mismo tiempo de respuesta de 26 milisegundos del modelo Tab S7. No se nota mucho si nunca lo has usado, pero sí es ligeramente evidente cuando vienes de ese modelo o del Tab S7+.

El S-Pen incorpora sus herramientas tradicionales | Fuente: RPP

Más allá de ese detalle, los menús emergentes, la pantalla Edge y todos los beneficios integrados los tenemos en esta versión de One UI. Incluye DeX, por cierto, para integrar productividad al uso del equipo.

Samsung Galaxy Tab S7 FE: Un rendimiento balanceado, pero con ciertos compromisos

Con 4GB de RAM y logramos este puntaje en GeekBench gracias al Snapdragon 778G | Fuente: RPP

El tener un procesador como el Snapdragon 778G en el modelo WiFi ayuda a que el equipo pueda levantar con solvencia las apps pesadas, pero el leve cuello de botella que sus 4GB de RAM generan sí se nota en el uso diario. Esa es, quizás, la luz amarilla en nuestra reseña.

La multitarea de ONe UI es eficiente para ubicar contenido y distribuirlo en pantalla dividida | Fuente: RPP

La gran ventaja del equipo se encuentra en su buena calidad de audio y su enorme panel de 12,4 pulgadas. He visto varios episodios de The Sopranos en HBO Max desde este el Tab S7 FE y he disfrutado la combinación de componentes.

No tenemos sensor de huellas, así que el PIN será tu amigo. | Fuente: RPP

Para la productividad contamos con Samsung DeX y la fortaleza de Knox para el resguardo de nuestros archivos, aunque echamos de menos un desbloqueo por sensor de huellas. Con ese tamaño de pantalla, una Workstation portátil no es difícil de lograr.

El módulo de cámaras del Tab S7 FE - izquierda - junto al del Tab S7 - derecha - | Fuente: RPP

La cámara delantera de 5 MP es más que suficiente para videollamadas – por favor, no tomes fotos con una Tablet de ese tamaño en la calle -, y solo contamos con una principal de 8 MP en la parte trasera, sin el soporte de un gran angular.

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal y zoom a 3x | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con cámara delantera del Samsung Galaxy Tab S7 FE | Fuente: RPP

Para juegos, la Tab S7 FE soporta sin problemas Pokémon Unite, COD y cualquier otro juego que requiera conexión a red permanente, pero no esperes fps alto por el tipo de panel que tenemos, aunque demoramos un poco en regresar al entorno tradicional de Android. Es un equipo robusto para experiencias de juegos prolongadas, pero lo mejor sería empalmar un mando por Bluetooth debido al tamaño de pantalla.

Samsung Galaxy Tab S7 FE: una batería monstruosa

Tenemos un puerto USB-C para carga y datos | Fuente: RPP

Con una carga media casi todos los días, la conexión al enchufe era poco frecuente | Fuente: RPP

Es imposible liquidar a esta Tablet. Mas de 10 mil miliamperes y carga de 45W - el cargador que viene en caja es de 15W, pero el equipo soporta hasta 45W con cargador que se ofrece por separado - hacen de este equipo indispensable para jornadas largas e intensas de consumo multimedia, juegos y trabajo. Superamos sin problemas el día de uso continuo y recuperamos en poco más de hora y media la carga completa. Samsung acaba de arruinar la vida útil de cualquier otro equipo con estas especificaciones.

Samsung Galaxy Tab S7 FE: ¿vale la pena?

El S-Pen es una adición importante para un panel de ese tamaño | Fuente: RPP

Hay varios puntos a favor y en contra en este equipo. Por balance de componentes, puede ser una Tablet familiar perfecta, pero con un cuello de botella en los 4GB de RAM tenemos un evidente problema. Si puedes conseguir el modelo de 128GB y 6GB de RAM, hablamos de otro terreno en el que el poderoso Snapdragon 778G respira sin sobresaltos. Salvo ese tema, el equipo rinde para todo tipo de situaciones.

Ojalá baje de precio pronto en esas especificaciones | Fuente: RPP

Ahora, siendo honestos, un producto de 4+64 a 2499 soles me parece caro, en función a lo que el usuario recibe y tiene en la competencia. La Tab P11 Pro de Lenovo, a ese precio, nos da OLED y un accesorio de funda con teclado, pero con actualizaciones cada muerte de obispo y un rendimiento inferior con el 730G. Por eso, es una tablets para fans de la marca, que saben que encuentran en Samsung el equipo ideal que convive con sus hábitos. Yo esperaría a que baje el modelo 6+128, si es que lo ofrecen localmente.

Equipo cedido a préstamo por Samsung Perú desde el 1 de otubre hasta la publicación de la reseña. Precio en el mercado local: 2599 soles en la tienda de Samsung con un bundle junto a los Galaxy Buds2 al momento de la publicación de esta nota.