Samsung Galaxy Tab S7 y S7 Plus saldrá a la venta el 18 de septiembre. | Fuente: Samsung

Samsung anunció que sus nuevas tabletas Galaxy Tab S7 y S7 Plus llegan el martes 18 de septiembre, con pedidos por adelantado desde mañana 2 de septiembre.

Los precios van desde US$ 649,99 para la Tab S7 de 11 pulgadas con conexión Wi-Fi y pantalla LCD con una frecuencia de actualización de 120Hz. Por otro lado, la Tab S7 Plus tendrá un costo de US$ 849,99 con soporte para Wi-Fi, pantalla OLED de 12,4 pulgadas y 120Hz.

Ambos dispositivos incluyen un lápiz óptico y si deseas el teclado, Samsung te lo ofrece con un descuento del 50% si lo solicitas junto con la tableta.

Una de las funciones interesantes del Tab S7 es la posibilidad de transmitir juegos desde el servicio de juego en la nube Xbox de Microsoft. Aún se encuentra en versión beta, pero funciona lo suficientemente bien como para ofrecer una sensación de consola en la tableta, según información de CNET.

Tanto el Galaxy Tab S7 como el Tab S7 Plus estarán disponibles en tres colores: Mystic Black, Mystic Silver y Mystic Bronze.

Se espera que estas nuevas tabletas de Samsung compitan muy bien contra la gama alta de Apple con sus iPad Pro.