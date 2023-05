Probamos la Redmi Pad de Xiaomi, la Tablet que lleva lo indispensable para momentos de ocio

No es fácil tener una buena Tablet, que cumpla con todo y que nos dé una grata experiencia por poco dinero. Dentro de ese “combo”, la calidad de la pantalla y el audio son indispensables, así como el rendimiento parejo y una autonomía decente. A diferencia de los puntales en la industria – Samsung y Apple -, otras marcas aun prefieren apostar por otras características para impactar en otros mercados. Xiaomi es una marca experta en incursiones de este tipo, pero ¿qué tanto vale la pena su Redmi Pad? Esta es la opinión de NIUSGEEK.

Xiaomi Redmi Pad: especificaciones técnicas

XIAOMI REDMI PAD Graphite Gray DIMENSIONES 250.5 x 158.1 x 7.1 mm | 465 gramos | Borde de aluminio PANTALLA IPS 10.61" 1200 x 2000 5:3 | 90 Hz | 400 nits OS Android 12 (upgrade a 13) | MIUI 13 (upgrade a 14) CPU Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) GPU + RAM Mali-G57 MC2 | 3, 4 o 6GB ALMACENAMIENTO 64 o 128GB UFS 2.2 | expansión microSDXC CÁMARA PRINCIPAL 8 MP, f/2.0, (wide), AF | 1080p@30fps CÁMARA SELFIE 8 MP, f/2.3, 105° (ultrawide) 1080p@30fps CONECTIVIDAD WIFI 5 | BT 5.2 | USB-C 2.0 MULTIMEDIA 4 parlantes | Dolby Atmos | 24-bit/192kHz audio SEGURIDAD Reconocimiento facial, PIN, contraseña AUTONOMÍA 8000 mAh | 18W de carga





Xiaomi Redmi Pad: Un diseño muy “smartphone”

Estamos ante una tableta de diseño clásico, con pocos detalles en la tapa trasera y un estilo que evoca al molde del Redmi Note 11 Pro, tanto en rectas como en distribución de componentes. El acabado en aluminio de los bordes y el plástico aluminizado le otorgan un estupendo acabado, que permite al módulo de cámara destacar por contraste.

Los bordes laterales – ojo, la cámara delantera viene acomodada para el uso horizontal del equipo, así que en eso nos basamos – alojan los cuatro parlantes firmados por “Dolby Atmos”, el ingreso USB-C y el botón de bloqueo, mientras que en la parte superior conviven los botones de volumen con la bandeja para microSDXC y dos micrófonos ambientales.

Eso sí, es muy delgada – poco más de 7 milímetros – y eso podría provocar que se sienta algo frágil. La llevé de viaje y no ha sufrido mayor daño, solo que se extraña la inclusión de un cover de gel o tapa de protección.

Xiaomi Redmi Pad: Una pantalla IPS que no es suficiente

Aquí sí entramos ante las desventajas del formato. Tenemos un panel IPS de 90 hercios que no maneja un buen nivel de contraste, en comparación a lo que logra la Tab S7 de Samsung, por ejemplo. Los tonos negros se tornan grises en ciertos ángulos de visión, y eso no es lo mejor cuando andamos en entornos oscuros.

La respuesta táctil tampoco es la mejor, y demora un poco en reconocer de manera fluida los gestos. Si bien la calidad de los colores es muy buena, el modo claro será un buen aliado para disimular el leve sangrado de los tonos negros.

Xiaomi Redmi Pad: MIUI 14 y Android 13 a tiempo

Justo antes de publicar la review, llegaron las actualizaciones de Android 13 y MIUI 14, algo que le da un respiro al equipo en términos generales. Sin embargo, la estética del entorno desarrolla pocas variaciones frente a MIUI 13, y es algo que ya veníamos señalando en reseñas de otros productos REDMI.

La Redmi Pad cuenta con el modo “Game Turbo” y los añadidos propios del monitoreo de la batería, boost de sistema y personalización de la interfaz. Más allá de eso, no hay un valor agregado propio de Tablet en este producto, como encontramos en marcas como Samsung o Apple.

Xiaomi Redmi Pad: Un rendimiento poco estable

No voy a dorar la píldora acá. El MediaTek G99 demora un poco en tomar fuerza cuando sacamos al equipo de una hibernación o lo encendemos – el boot up era larguísimo -. Esto, sumado a los 4GB de RAM y las características del dispositivo, nos deja varios lags en la rutina diaria y demoras en la ejecución de programas pesados o con muchos archivos encima.

La estabilidad en la conexión anduvo bien, tanto en WiFi 5 como para el emparejamiento de periféricos Bluetooth. Nada criticable el hecho de cambiar de equipo con los Bose QC35-II.

Las cámaras son básicas, capaces de grabar video en 30 fps a 1080p de resolución. Para videollamadas con buena luz, la cámara selfie va bastante bien.

Para multimedia, el sonido de los parlantes con Dolby Atmos es genial, consistente y de buen alcance. La pantalla pudo ser un poco mejor en temas de contraste, pero la experiencia multimedia es más que aceptable en entornos como Netflix, Disney Plus y otros con buen punch de color.

Lo que me mata del equipo es la ausencia de un sensor para huellas dactilares, una omisión que nos deja solo con reconocimiento facial, PIN y contraseña. Es ciertas condiciones, como entornos oscuros en una cabina de avión o de noche, este sistema no lograba reconocerme por la poca luminosidad. Eso me obligaba a usar el PIN, un paso adicional para poder ingresar.

Xiaomi Redmi Pad: estupenda autonomía

En este punto, Xiaomi tiene un gran “Sí, pero”. Si bien tenemos una batería maciza de 8000 mAh que nos da un buen rango de uso para tramos largos – el consumo durante un vuelo de tres horas se mantuvo entre el 6 y 8% solo con el uso offline de Star+ sin actividad WiFi -, cargar este equipo requiere, al menos, unas 2 horas y poco más de 35 minutos. Si dejamos cargar el equipo por media hora, obtendremos un 23% de carga.

Xiaomi Redmi Pad: ¿Vale la pena?

Por una Tablet que apenas supera los mil soles de precio, es un combo por el que puedes apostar, entendiendo que el rendimiento tiene sus limitaciones. Para consumir multimedia y navegación web, así como para un uso periférico al teléfono, resulta un compañero ideal a poco costo., No me animaría por tenerla como unidad de trabajo, pero creo que algunos podrán sentirse satisfechos con su autonomía y su calidad de sonido. Po lo demás, va dentro del promedio. Cómprale un case.

* Equipo cedido a préstamo por Xiaomi Perú desde el 18 de enero hasta la publicación de la reseña. Precio en el mercado peruano; alrededor de 1000 soles, dependiendo el establecimiento.