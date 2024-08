Artistas de videojuegos de Hollywood se alzan en huelga contra el uso no regulado de la inteligencia artificial

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La irrupción de la inteligencia artificial (IA) ha generado temor entre muchos trabajadores, preocupados por la posibilidad de ser reemplazados por esta tecnología. Un claro ejemplo de esto son los artistas de videojuegos de Hollywood, quienes desde el pasado 26 de julio están en huelga para protestar contra el uso irresponsable de la IA en la industria.

El Sindicato de Actores (SAG-AFTRA) lidera esta huelga, exigiendo protección para los actores de voz y los trabajadores de captura de movimientos frente al uso no regulado de la IA. Duncan Crabtree-Ireland, director ejecutivo nacional de SAG-AFTRA, declaró a EFE: "(Las compañías) saben perfectamente qué es lo que tienen que hacer para terminar con la huelga, el tema de esta lucha es la IA, hemos resuelto todo el contrato a excepción de la IA".

Protestas en Los Ángeles

Protestas en Los Ángeles

La huelga ha tomado las calles de Los Ángeles, específicamente en las afueras del estudio de Warner Bros. en Burbank. La protesta está dirigida principalmente a las grandes compañías de videojuegos como Disney Character Voices Inc., Electronic Arts Productions Inc., WB Games Inc., Formosa Interactive LLC e Insomniac Games Inc. Estas empresas son conocidas por su uso intensivo de la IA, lo cual los más de 2,500 manifestantes consideran una amenaza para sus profesiones.

Jasiri Booker, artista de captura de movimiento, expresó su preocupación que con el tiempo y el avance de la IA, su trabajo se vuelva prescindible en la industria. "Yo soy quien se pone el traje, hace la acción, recibo los golpes y las caídas, y quien da vida a los personajes a través del movimiento. Parece que las empresas están buscando deshacerse de todos los artistas para maximizar sus ganancias", comentó a EFE.

Aunque las compañías han manifestado su intención de brindar algunas protecciones solicitadas, estas no incluyen a los artistas de movimiento, los encargados de vida y movimiento a los personajes. Ante esto, Crabtree-Ireland afirmó que esta oferta "no es suficiente" y "no está bien".

A pesar de que la inteligencia artificial es el punto central de estas huelgas, los artistas no buscan su eliminación total. Su objetivo es que se use de manera responsable. "Solo pedimos que la usen de forma responsable, que se aseguren de que esta herramienta no va a dejar a alguien en la calle y que no va a lastimar a nadie", señaló Allyn Austin, otro artista de captura de movimiento, a EFE.

