Nueva película de Godzilla y Kong ya tiene fecha de estreno: ¿cuándo llegará a los cines?

Godzilla y Kong quieren volver a conquistar los cines del mundo con su nueva película del Monsterverse y para ello Warner Bros y Legendary acaban de confirmar la fecha de estreno en cines. Según reveló Deadline, el estudio y la productora anunciaron el lanzamiento para el próximo 26 de marzo de 2027, confirmando así el regreso de los dos monstruos más populares de Hollywood.

El anuncio se da semanas después de que se confirmara a Grant Sputore como nuevo director del proyecto de Godzilla y Kong para Legendary y tras la inesperada salida de Adam Wingard, cineasta de las dos últimas entregas Godzilla x Kong: New Empire (2024) y Godzilla vs. Kong (2021).

Esta será la sexta película del Monsterverse detrás de Godzilla x Kong: The New Empire (2024), Godzilla vs. Kong (2021), Kong, la isla de la calavera (2017) y Godzilla, rey de los monstruos (2019) y Godzilla (2014). Ahora, este nuevo filme será llevado al cine por Grant Sputore, quien se mostró emocionado por iniciar las grabaciones.

"Bueno, esta es (literal) una gran noticia, también es un gran honor. He sido un gran fan de monstruos —durante el tiempo que he sido fan de cualquier cosa— y seguir los pasos de los otros directores increíbles, que han tenido su turno en el MonsterVerse. Es un sueño hecho realidad. No puedo agradecer lo suficiente a Legendary por esta oportunidad del tamaño de un Titán", escribió Sputore en su cuenta de Instagram.

La nueva película de Godzilla y Kong llegará a los cines el próximo 26 de marzo de 2027. | Fuente: Warner Bros

‘Godzilla y Kong: El nuevo imperio’ es la película más taquillera del MonsterVerse

Por otro lado, se conoció que Godzilla y Kong: El nuevo imperio se convirtió en la película más taquillera del MonsterVerse. Medios internacionales reportaron que la última entrega logró recaudar 570 millones de dólares sobrepasando a Kong: La Isla Calavera (2017), que tuvo el récord en la franquicia con 569 millones de dólares.

De acuerdo con la sinopsis oficial, Godzilla y Kong: El nuevo imperio muestra “las historias de los dos titanes, sus orígenes y los misterios de Isla Calavera y más allá, mientras descubre la batalla mítica que ayudó a forjar a estos seres extraordinarios y los unió a la humanidad para siempre”.

Rebecca Hall volvió a interpretar a la doctora Ilene Andrews. Del mismo modo, la actriz sordomuda Kaylee Hottle regresó con su papel de Jia Andrews, hija adoptiva de Ilene.

Por su parte, el actor Brian Tyree Henry regresó como el teórico Bernie Hayes mientras que Dan Stevens hizo su debut como Trapper. El elenco lo completan: Fala Chen, Alex Ferns, Rachel House, Nicola Risa, Mercy Corwall, entre otros.

Grant Sputore será el nuevo director la próxima película de Godzilla y Kong. | Fuente: IMDb

Dave Callaham hará el guion de la nueva película de 'Godzilla y Kong'

Dave Callaham se encargará del guion de la nueva película de Godzilla y Kong. Callaham es conocido por escribir la trama de Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, la película de superhéroes de Marvel protagonizada por Simu Liu el 2021.

Legendary Pictures escogió a Dave Callaham para que escriba la nueva historia que será la continuación de Godzilla y Kong: el nuevo imperio, filme estrenado en marzo de este año en los cines de todo el mundo.

Entre sus trabajos más destacados está el guion de la primera película de The Expendables, saga de acción dirigida por Sylvester Stallone. Además, trabajó en otras películas como Mortal Kombat (2021) y Wonder Woman (1984).

Dave Callaham también escribió el guion, junto con Phil Lord y Christopher Miller, de Spider-Man: Across the Spider-Verse, película animada nominada al Oscar el 2024.

