Capcom estaría buscando traer sus juegos de pelea más clásicos a las consolas actuales

En junio de este año, se celebró el 'Nintendo Direct', un evento que capturó la atención de los fanáticos al anunciarse el lanzamiento de 'Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics'.

La colección reúne siete de los juegos de pelea más emblemáticos que enfrentan a los personajes de Marvel con los de Capcom. Este anuncio ha sido un golpe directo a la nostalgia para aquellos que disfrutaron de estos títulos en los días dorados de los salones arcade.

La colección incluyen los siguientes títulos:

X-Men: Children of the Atom

Marvel Super Heroes

X-Men vs. Street Fighter

Marvel Super Heroes vs. Street Fighter

Marvel vs. Capcom: Clash of Super Heroes

Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes

The Punisher

Aunque aún no se ha confirmado una fecha oficial de lanzamiento, un error en la tienda europea 'Shopto' reveló que el juego podría estar disponible a partir del 22 de noviembre de este año, información que fue rápidamente eliminada del sitio web.

Capcom ha informado oficialmente que el juego estará disponible para Nintendo Switch, PlayStation 4 y PC, dejando fuera a las consolas de Xbox, lo que ha generado una reacción negativa en la comunidad de jugadores.

¿Los clásicos 'Street Fighter' llegan a consolas modernas?

Durante el evento de juegos de lucha EVO 2024, el sitio especializado en videojuegos IGN tuvo la oportunidad de entrevistar a Shuhei Matsumoto, productor de 'Marvel vs. Capcom Fighting Collection'. Durante la entrevista, Matsumoto habló sobre la posibilidad de traer otros clásicos de Capcom como 'Street Fighter II', a las consolas modernas.

"Lo que podemos hacer ahora es intentar relanzarlos para que la gente que tal vez nunca haya tenido la oportunidad de jugarlos se familiarice con ellos. Y a partir de ahí, con suerte, podremos avanzar hacia cosas más grandes y mejores", señaló Matsumoto, consciente de la gran demanda que hay por los clásicos juegos de lucha de Capcom.

Las expectativas de ver más títulos clásicos en consolas actuales se incrementaron cuando a Matsumoto se le informó que, durante el torneo EVO 2024, 'Street Fighter III: 3rd Strike' de 1999 se había posicionado entre los juegos más jugados, superando a títulos recientes como 'The King of Fighters XV', 'Mortal Kombat 1' y 'Under Night In-Birth 2 Sys:Celes'.

"Queremos que todos nuestros juegos clásicos estén disponibles para las consolas modernas porque queremos llegar a la mayor cantidad de personas que quizás nunca hayan tenido la oportunidad de jugar estos juegos en su día", declaró Matsumoto para IGN.

Estas declaraciones reavivan la esperanza de que más clásicos de Capcom puedan llegar a las consolas modernas, abriendo la puerta a una nueva generación de jugadores que podrán experimentar estos icónicos títulos.

