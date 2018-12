Como cada fin de año, los medios especializados y la crítica escoge a los mejores videojuegos que vieron la luz durante el año. La estatuilla más reconocida en nuestros tiempos es la de The Game Awards, quien este 2018 coronó a God of War como la mejor producción de los últimos 12 meses.

En un año dónde todo parece realista, las historias son tan profundas que atrapan y con una jugabilidad que cada vez se reinventa, es aceptable dar una mirada atrás y revisar cuanto han cambiado los videojuegos exactamente con el paso de los años. Remontándonos una década atrás, hemos revisado los artículos de revistas como IGN, New York Times, The Associated Press, Games Radar, VGA, Eurogamer y más para ver qué juegos fueron escogidos como los mejores del año en una época dónde no existían los Game Awards.

A primera vista, hay casi una decisión unánime: el mejor juego del año 2008 fue Grand Theft Auto IV. El videojuego de Rockstar Games mantiene un gran legado y se reconstruye casi cada década con su temática del personaje criminal. Cada entrega es relevante; por ejemplo, GTA 4 incorpora grandes detalles en su jugabilidad y mantiene un gran salto gráfico desde la tercera edición.





Pero también hubo grandes aplausos a demás juegos. Fallout 3 fue otro de los grandes juegos dentro del 2008 por su gran libertad de decisiones que mantenía en su jugabilidad. El sueño americano dentro de un mundo post-apocalíptico se plasmaba de manera perfecta en el videojuego y Bethesda logró un buen trabajo en él.

Fable II, por su parte, también es destacado por la libertad de elección del personaje en el mundo y por la creación de historias de amor, odio y combate en el universo fantasioso. Resulta curioso que, 10 años después, muchas personas recién conozcan este tipo de jugabilidad en el nuevo capítulo de Black Mirror.

Quien puede sorprender es Little Big Planet. Estaremos en un mundo animado plataformero, donde tendremos que realizar una serie de puzles para seguir en nuestro progreso. ¿Cuál era su novedad? Podíamos construir nuestros propios niveles, creando así una de las mayores comunidades de la época.

Otro juegos que sobresalen en este año son Left 4 Dead (considerado como uno de los mejores juegos multijugador del 2008), Metro Gear Solid 4: Guns of the Patriots.

Es importante conocer estos juegos para entender en parte cómo están siendo desarrollados actualmente otros títulos. GTA ya va en su quinta edición y Fallout quiso dar el salto hacia el online con Fallout 76. ¿Qué otros cambios harán en el futuro? ¿La crítica les será favorable?

¿Qué te parece esta lista? ¿Has jugado alguno de estos videojuegos?

¡Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek!