La industria de los videojuegos ha encontrado en los remakes de títulos antiguos una auténtica veta de oro. Los recientes (y exitosos) casos de Resident Evil 2, Shadow Of The Colossus, Crash Bandicoot o Spyro the Dragon, por mencionar algunos, demuestran que el público está ávido de volver a jugar estos auténticos clásicos.

Con esto en mente, no es de sorprender que ya estén en desarrollo más remakes, como Final Fantasy VII, MediEvil o Crash Team Racing. Sin embargo, aún hay varios títulos clásicos que merecen una adaptación con gráficos actuales y jugabilidad mejorada. Acá un pequeño listado.

10. Syphon Filter

El juego se lanzó en 1999 en la primera PlayStation y ha tenido una serie de secuelas. Sin embargo, desde hace años Sony no muestra interés alguno por traer de vuelta a Gabriel Logan, carismático protagonista de la saga. Recientemente el juego fue incluido en el listado de videojuegos de la PlayStation Classic, lo que da pistas de que Sony no ha olvidado por completo a su saga.



9. Mortal Kombat

En 2015, Ed Boon, uno de los creadores de Mortal Kombat, reveló que su equipo estuvo desarrollando un remake del primer videojuego de la saga. Sin embargo, no llegó a concretarse. Esto generó descontento entre los fanáticos de la saga, que esperaban gozar en alta definición de los fatalities del primer juego. Hubo un proyecto no autorizado para hacer un remake (hasta se compartieron videos de gameplay), pero no llegó a culminarse.



8. Dino Crisis

Uno de los clásicos de la primera PlayStation. Dino Crisis fue un intenso y divertido videojuego -desarrollado por Capcom-, en el que debíamos enfrentar a los dinosaurios que habían invadido una base secreta del Gobierno de EE.UU. Dino Crisis tuvo una notable secuela, pero la tercera entrega -vapuleada por la crítica y los fanáticos- literalmente ‘mató’ la saga. Desde ese momento, Capcom no ha dado indicios de querer retomar la historia. Un remake del juego sería muy bien recibido.



7. Legacy of Kain: Soul Reaver

La saga Legacy of Kain -nacida en 1996- es muy recordada por los fanáticos, destacando nítidamente su segunda entrega: Soul Reaver. El juego fue elogiado por la prensa por su historia, ambientación y excelentes gráficos para la época. La saga tuvo varias entregas, pero desde el 2003 no se ha retomado su historia. Un remake de Soul Reaver generaría mucha expectativa entre los fanáticos y devolvería el interés en la saga.



6. Ōkami

Ōkami es una de las obras maestras del diseñador japonés Hideki Kamiya. Salió en 2006, para la PlayStation 2 de Sony. Lamentablemente, su estreno se produjo poco antes del lanzamiento de la PlayStation 3, por lo que no tuvo buenas ventas a nivel mundial. Pese a ello, la crítica especializada lo consideró uno de los mejores títulos del año y se convirtió en inspiración para toda una generación de desarrolladores. Fue relanzado posteriormente en otras plataformas, pero un remake del juego caería muy bien, más si tenemos en cuenta que Kamiya no muestra interés en continuar con la historia.



5. Castlevania: Symphony of the Night

Symphony of the Night es uno de los mejores videojuegos de la longeva saga de Konami. Su relevancia en la industria de los videojuegos no solo se evidencia en su éxito al momento de su lanzamiento, sino especialmente por el legado que tuvo, inspirando a toda una generación de desarrolladores. El éxito de la serie de Netflix ha despertado el interés de los fanáticos por volver a jugar los títulos de Castlevania, por lo que un remake de Symphony of the Night tendría un inmediato impacto.



4. Mass Effect

El discreto estreno de Mass Effect: Andromeda, en 2017, revaloró la trilogía original de BioWare, considerada hasta la fecha como una de las mejores sagas de la industria e inevitable referente al hablar del género de videojuegos de rol y disparos. Un remake del primer Mass Effect sería muy exitoso, y podría animar al estudio a desarrollar una nueva secuela digna de su legado.



3. Metal Gear Solid

Un clamor de los fanáticos es ver algún día un remake de Metal Gear Solid, la genial tercera entrega de la saga creada por Hideo Kojima. De hecho, Metal Gear Solid 4 incluyó una fase en la que el protagonista, Solid Snake, regresaba a las locaciones del primer juego, lo cual aumentó el interés por un remake del original. Tras la salida de Kojima de Konami, la compañía nipona se quedó con los derechos de la franquicia y podría lanzar un remake, aunque este no contaría con la asesoría de su creador.



2. Super Mario Galaxy

Tras el lanzamiento de su consola Switch, Nintendo ha adoptado una política de relanzar muchos de sus videojuegos exclusivos en su nuevo dispositivo, con relativo éxito comercial y de críticas. Ante esto, muchos fanáticos sueñan con la posibilidad de un remake de Super Mario Galaxy y su secuela, lanzados en la época de Wii, que son considerados auténticas obras maestras del género de las plataformas en 3D. Volver a este universo con gráficos en alta definición sería todo un regocijo para los fanáticos.



1. Silent Hill

Silent Hill, lanzado en 1999 para la PlayStation de Sony, es un auténtico clásico de la industria, ya que sentó las bases del género del terror psicológico. El juego de Konami hizo gala de una ambientación opresiva y de un argumento magistral, y casi de inmediato se hizo con una fiel comunidad de seguidores. La franquicia tuvo una serie de secuelas y el propio Hideo Kojima había tomado las riendas de la nueva entrega. Lamentablemente, todo quedó trunco cuando el diseñador nipón abandonó Konami. Al igual que con Metal Gear Solid, la compañía japonesa tiene los derechos y podría explotarlos con un remake.



Estos son apenas 10 videojuegos que consideramos merecen un remake, pero debe haber más. ¿Qué juego crees tú que merece una adaptación?