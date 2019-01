Dota 2 | Equipo peruano Thunder Predator consigue gran victoria en la Chongqing Major de China y asegura $15,000

Tras ser derrotado dos veces en la primera fase del torneo, el equipo peruano Thunder Predator pasó al Lower Bracket del Chongqing Major del lejano país de China, donde se encuentran ahora mismo. Fueron emparejados en su siguiente encuentro contra The Pango, un equipo puntero de la región CIS.

El enfrentamiento fue en formato Best of One (BO1), lo que significa que la victoria se decidiría con sólo un encuentro. En el draft, Thunder eligió a Beastmaster y Bane Elemental, estrategia que fue inefectiva contra Team Secret pero en esta ocasión funcionó a la perfección.

Bane quedó a cargo de Prada, quien definitivamente fue el MVP (jugador más valioso) de la partida; dominó completamente las estrategias y mañas de un héroe que no está muy metido dentro del meta-juego. Tuvo una gran sinergia con el Beast Master y los pisotones aturdidores del Elder Titan del peruano Mathew y gracias a eso lograron cerrar muchos kills tempranos. Además, Prada tuvo un gran manejo de escape, haciendo uso de todos los recursos de Bane para mantenerse con vida de manera impecable y, por cierto, agresiva; logró acumular una gran cantidad de asesinatos pese a ser un personaje de soporte.

En la línea media, el robusto Timbersaw de Leostyle aplastó a la Medusa del kazajo “Naive-“, quien no logró acumular farm, lo cual es crítico para ese héroe debido a que se vuelve ciertamente inútil sin una correcta y sobre todo, temprana itemización.

La torre central de Naive cayó muy temprano, lo que facilitó la presión del equipo, lo que le dio un cómodo espacio al “carry” de Thunder, Atun, para poder acumular oro y objetos determinantes para su Terrorblade.

En líneas generales, The Pango no jugó mal, pero nunca pudo sobreponerse a la presión generada por los peruanos, quienes impidieron que los héroes enemigos Medusa y Dragon Knight logren alcanzar su masa crítica.

Se resalta un radical y positivo cambio de mentalidad, disciplina y orden con el que Thunder Predator se desempeñó; es conocido popularmente que los equipos peruanos tienden a ser imprudentes y que se sobre-extienden con facilidad, tal no fue el caso de este encuentro.

¿Qué sigue para Thunder Pretador a continuación?

Tras derrotar a The Pango, el siguiente rival de los peruanos será el veterano equipo Evil Geniuses, quienes acaban de ser derrotados por Virtus Pro y ostentan una larga experiencia en diferentes torneos de The International, donde han alcanzado constantemente estar dentro de los mejores 3 equipos. ¿Podrán estar a la altura de tan experimentados rivales?

