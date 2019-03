El videojuego de Santa Monica suma un nuevo reconocimiento. | Fuente: Santa Monica

La Game Developers Conference (GDC 2019), la conferencia anual de desarrolladores de videojuegos, distinguió a God of War como el mejor título del 2018 en la ceremonia realizada anoche en San Francisco (Estados Unidos).

El título del estudio Santa Monica, exclusivo de PlayStation 4, suma así un nuevo reconocimiento, entre los que figuran los GOTY 2018 en The Game Awards y en los DICE Awards. Además, en los BAFTA 2019 -que se entregan en abril- ha sido nominado en 10 categorías.

God of War no fue el único videojuego galardonado en la GDC 2019, premiación en la que destacaron títulos como Florence (del estudio Mountains) y Beat Saber (Beat Games), que se llevaron dos premios cada uno.

Pero también se entregaron distinciones a conspicuos miembros del gremio de desarrolladores de videojuegos: Rieko Kodama (Phantasy Star, Alex Kidd, etc.) ganó el premio ‘Pionera’, mientras que Amy Hennig (Legacy of Kain: Soul Reaver, Uncharted, entre otros) fue reconocida con el galardón a ‘Logros de una Vida’.

A continuación, la lista completa de premios del GDC 2019:

-Audio: Celeste

-Mejor Debut: Mountains, por Florence

-Mejor Diseño: Into the Breach (Subset Games)

-Mejor Videojuego Móvil: Florence (Mountains)

-Premio a la Innovación: Nintendo Labo

-Mejor Narrativa: Return of the Obra Dinn (Lucas Pope / 3909)

-Mejor Tecnología: Red Dead Redemption 2 (Rockstar Games)

-Arte: GRIS (Nomada Studio / Devolver Digital)

-Mejor Videojuego para Realidad Virtual: Beat Saber (Beat Games)

-Premio de la Audiencia: Beat Saber (Beat Games)

-Juego del Año: God of War (Sony Santa Monica / Sony Interactive Entertainment)

-Pionera: Rieko Kodama

-Logros de una Vida: Amy Hennig