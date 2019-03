BAFTA 2019: God of War arrasa en las nominaciones de los premios de la Academia Británica

La ceremonia de los BAFTA 2019 tendrá lugar el próximo 4 de abril. | Fuente: BAFTA

La Academia Británica de Artes de la Televisión y el Cine anunció este jueves los nominados a los premios BAFTA 2019, que distinguen a los mejores videojuegos del año, en los que God of War se perfila como favorito.

El título de Santa Monica ha sido nominado en diez categorías, entre ellas a la de Mejor Juego. También fueron reconocidos títulos como Florence, Return of the Obra Dinn y Red Dead Redemption 2, con seis nominaciones, y Celeste, con cinco distinciones.

La categoría de Mejor Juego incluye, aparte del mentado God of War, a notables producciones como Assassin's Creed Odyssey, Astro Bot: Rescue Mission, Celeste, Red Dead Redemption 2 y Return of the Obra Dinn.

Sorprende la inclusión de Astro Bot (exclusivo de PlayStation VR), que cosechó buenas calificaciones de la prensa especializada, pero había sido excluido de las principales premiaciones de la industria de los videojuegos. Pero también es destacable la exclusión de Marvel's Spider-Man y Dead Cells, dos notables representantes que se tendrán que conformar con aspirar a premios menores.

La ceremonia de los BAFTA 2019 tendrá lugar el próximo 4 de abril.

A continuación, la lista completa de nominados por categoría:

Mejor Videojuego

Assassin's Creed Odyssey

Astro Bot: Rescue Mission

Celeste

God of War

Red Dead Redemption 2

Return of the Obra Dinn

Mejor Interpretación

Christopher Judge - God of War

Danielle Bisutti - God of War

Jeremy Davies - God of War

Melissanthi Mahut - Assassin's Creed Odyssey

Roger Clark - Red Dead Redemption 2

Sunny Suljic - God of War

Mejor IP

Dead Cells

Florence

Into the Breach

Moss

Return of the Obra Dinn

Subnautica

Mejor Narrativa

Florence

Frostpunk

God of War

Marvel's Spider-Man

Red Dead Redemption 2

Return of the Obra Dinn

Mejor Música

Celeste

Far Cry 5

Florence

God of War

GRIS

Tetris Effect

Mejor Multijugador

A Way Out

Battlefield V

Overcooked 2

Sea of Thieves

Super Mario Party

Super Smash Bros. Ultimate

Mejor Juego Móvil

Alto's Odyssey

Brawl Stars

Donut County

Florence

Reigns: Game of Thrones

The Room: Old Sins

Innovación

Astro Bot: Rescue Mission

Celeste

Cultist Simulator

Moss

Nintendo Labo

Return of the Obra Dinn

Mejor Diseño

Astro Bot: Rescue Mission

Celeste

God of War

Into the Breach

Minit

Return of the Obra Dinn

Mejor Debut

Beat Saber

Cultist Simulator

Donut County

Florence

GRIS

Yoku's Island Express

Mejor Juego Británico

11-11: Memories Retold

Forza Horizon 4

Red Dead Redemption 2

The Room: Old Sins

Overcooked 2

Two Point Hospital

Audio

Battlefield V

Detroit: Become Human

God of War

Marvel's Spider-Man

Red Dead Redemption 2

Tetris Effect

Logro Artístico

Detroit: Become Human

GRIS

God of War

Marvel's Spider-Man

Red Dead Redemption 2

Return of the Obra Dinn



Más allá del entretenimiento

11-11: Memories Retold

Celeste

Florence

Life is Strange 2

My Child Lebensborn

Nintendo Labo

Juego Familiar



Lego Disney Pixar's The Incredibles

Nintendo Labo

Overcooked 2

Pokémon: Let's Go, Pikachu! And Let's Go, Eevee!

Super Mario Party

Yoku's Island Express

Juego en Evolución

Destiny 2: Forsaken

Elite Dangerous: Beyond

Fortnite

Overwatch

Sea of Thieves

Tom Clancy's Rainbow Six Siege