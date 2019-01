La modelo kazaja se encuentra en una situación "nunca antes experimentada" | Fuente: Instagram

Hace unos días, Riot Games lanzó una canción denominada “Awaken” para celebrar la llegada de un nuevo año competitivo al videojuego League of Legends. La principal novedad de este corto era el aspecto realista que se le brindaba a algunos personajes del MOBA como Draven, Jhin, Irelia o Sion, lo cual fue aplaudido a más no poder por los fanáticos del videojuego.

En las redes sociales, en medio de toda esta algarabía, usuarios empezaron a comparar al modelo de Irelia en el videoclip con el rostro de Aya Shalkar, una modelo de 22 años nacida en Kazajistán que se hizo popular en Instagram.

Ante la gran ola de comentarios y publicaciones en las que se le etiquetaba, la también diseñadora decidió hablar sobre el tema: “Hola a todos. Especialmente a aquellas tres mil personas que empezaron a seguirme desde el lanzamiento de la nueva cinemática de League of Legends hace dos días. He estado recibiendo cientos y cientos de screenshots de Irelia de jugadores del videojuego preguntando si es que yo he tenido alguna colaboración con los creadores del juego… y la respuesta es no”.

Aya Shalkar menciona que nunca hubo un acercamiento por parte de Riot Games para utilizar su rostro en el personaje. Prosigue mencionado que se siente confusa con esta situación y que plantea, incluso, llegar a asuntos legales con la compañía: “…Sin mencionar todas las veces que me han llamado Irelia aquí en Instagram durante los pasados dos días. Yo entiendo el concepto de “inspiración”. Sin embargo, siento la necesidad de defender mi identidad en ciertos casos, especialmente cuando ocurre uno sin mi consentimiento. Nunca he estado en alguna situación similar antes y tengo sentimientos variados. Estoy consultándolo con profesionales, pero si tu piensas que este caso no es una coincidencia, siéntete libre de compartir este post y tagear a League of Legends o Riot Games para que me apoyen. Gracias".

La publicación se llenó de comentarios a favor y en contra de lo dicho. Los comentarios en contra se resumen en "eres china, todos los asiáticos son iguales". Debido a tales ofensas, la modelo decidió subir a sus historias algunos de estos mensajes hechos por jugadores en español y portugués.

¿Qué opinas? ¿Es una coincidencia o realmente Riot se inspiró en la modelo al realizar a Irelia?

League of Legends es el esports con más jugadores en el mundo: Cuenta con más de 100 millones de jugadores activos diarios en sus servidores regionales y es la responsable del fenómeno de los deportes electrónicos en la sociedad. Actualmente se está jugando la Liga Movistar Latinoamérica, con la participación de 5 jugadores peruanos.

