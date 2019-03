La PlayStation 2 tiene gran recordación entre los fanáticos de los videojuegos. | Fuente: Sony

La PlayStation 2, de Sony, cumplió este lunes 19 de años. El 4 de marzo de 2000 se lanzó en Japón -meses después llegaría a otros mercados- la sucesora de la PlayStation, dispositivo que se impuso con abrumadora superioridad sobre sus competidoras y que, con los años, se convirtió en la consola de videojuegos más vendida de la historia.

El éxito de la PlayStation 2, que según estimaciones alcanzó los 155 millones de unidades vendidas a nivel mundial, se debió principalmente a su gran catálogo de juegos, que no se limitaba a producciones propias de Sony sino a alianzas con grandes estudios, como Konami, Bandai Namco o Square Enix.

La PlayStation 2 acogió auténticos clásicos de la industria de los videojuegos, como Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty y su secuela, Metal Gear Solid 3: Snake Eater; Tekken 5, God of War 1 y 2, ICO, Shadow of the Colossus, Grand Theft Auto III, Kingdom Hearts, Final Fantasy X, Devil May Cry, Silent Hill 2, Okami, entre otros.

Otra característica que ayudó al éxito de la PlayStation 2 fue su capacidad de reproducir películas en formato DVD, algo que duplicó su valor diferencial respecto a la competencia: la Xbox, de Microsoft; la GameCube, de Nintendo; y la Dreamcast, de Sega.

La PlayStation 2 también es considerada como la consola con más tiempo en el mercado, ya que Sony dejó de producirla recién en enero de 2013, tras casi trece años en actividad. Pese a ello, estudios como EA y Konami desarrollaron juegos - FIFA 14 y PES 2014, específicamente- para PlayStation 2 hasta fines de aquel año, lo que extendió aún más su vida útil.



La vida post PlayStation 2

El abrumador éxito de la PlayStation 2 no fue replicado por su sucesora, la PlayStation 3, que tuvo un discreto recibimiento al momento de su lanzamiento, debido principalmente a su elevado costo (600 dólares) y a lo difícil que era desarrollar videojuegos en ella.

Sony tuvo que redoblar esfuerzos para revertir la situación y equiparar las ventas de la Xbox 360, de Microsoft. Sin embargo, quedó lejos del éxito de la Wii, de Nintendo, que arrasó en aquella generación de consolas, con más de cien unidades vendidas alrededor del orbe.