Silver Lining cierra la expansión The City That Never Sleeps. | Fuente: PlayStation

Sony publicó este jueves el primer avance de Silver Lining el tercer capítulo de la expansión The City That Never Sleeps del videojuego Marvel’s Spider-Man, exclusivo de PlayStation 4.

En el video, se confirma el regreso de Silver Sable a Nueva York (abandonó la ciudad al final de la campaña principal), así como la participación de Hammerhead, quien fue el principal antagonista del segundo capítulo de la expansión.



Silver Lining se estrena este 21 de diciembre y cierra la expansión del exitoso videojuego de Insomniac Games. En su blog oficial, PlayStation adelantó que este DLC traerá consigo nuevas misiones, retos y tres trajes extra para el Hombre Araña.

Hay mucha expectativa por el cierre de The City That Never Sleeps ya que han quedado cabos sueltos, como la participación de Miles Morales o el desenlace de Yuri Watanabe.