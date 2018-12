Te recomendamos 10 juegos para estrenar tu nueva PlayStation 4. | Fuente: Sony

PlayStation 4 es una potente consola con un amplio catálogo de juegos. Tras obtener una de estas máquinas en Navidad, posiblemente te estés preguntando qué juego sería el ideal para comenzar o complementar tu colección de títulos. Para ayudarte, te damos diez recomendaciones.

Marvel's Spider-Man

Considerado como el mejor juego del arácnido hasta la fecha, Marvel’s Spider-Man es una recomendación automática debido a sus fluidas mecánicas de combate y desplazamiento en telaraña.

Bloodborne

El “Dark Souls” exclusivo de Sony: Bloodborne es una obra de arte gótica creada por Hidetaka Miyazaki para PlayStation 4. Su sistema de juego es extremadamente parecido al de la saga Souls pero más enfocado a un combate más agresivo y rápido.

God Of War (2018)

La continuación de la historia de Kratos, ahora convertido en un hombre mayor con un pequeño hijo al cual guiar. El tono de God of War ha cambiado de ser un espectacular despliegue de poderes exagerados a una experiencia más cercana, visceral y emotiva. Fue considerado Juego del Año en The Game Awards.

God Of War 3 Remastered

God of War 3 Remastered es la culminación de la primera trilogía de Kratos, quien llevará su sed de venganza contra los dioses del Olimpo hasta las últimas consecuencias. El juego es violento, vistoso y brutal.

Gran Turismo Sport

Si buscas una experiencia automovilística realista y hermosa, Gran Turismo Sport es un excelente título para comenzar. Los fanáticos de los automóviles disfrutarán con uno de los simuladores más completos y robustos que hay.

Horizon Zero Dawn

Guerrilla Games nos trae una historia donde monstruosas máquinas en forma de dinosaurios y bestias dominan el mundo. Haciendo uso de tácticas de cacería y combate furtivo, cazaremos a estas criaturas para sobrevivir y poco a poco develar la historia oculta del mundo.

The Last Guardian

Un juego que nos tuvo en espera durante 10 años resultó ser un experimento extremadamente satisfactorio. En The Last Guardian controlamos a un pequeño niño que tendrá que guiar con señas al cachorro de una bestia casi extinta para resolver una serie de acertijos en un mundo misterioso.

The Last Of Us Remastered

Una de las experiencias narrativas más completas de PlayStation. The Last of Us nos cuenta la historia de un mundo asolado por una plaga de zombies de origen fúngico. Narra la historia del sombrío Joel y Ellie, una niña que podría ser la clave asegurar el futuro de la humanidad.

Persona 5

Este RPG japonés despliega estilo desde la música hasta en los menús. Persona 5 es la última entrega de una popular saga que te hará sentir como el protagonista de tu propia historia de anime.

Red Dead Redemption 2

Una maravilla técnica y narrativa. El western crepuscular de Rockstar Games es absurdamente detallado y posee un extenso desarrollo horizontal con inmersivas misiones secundarias y una historia principal igual de emotiva que la del primer juego, que por cierto no es necesario para poder entender la historia.

