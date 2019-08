Pokémon GO ha añadido varias funciones interesantes para recobrar el interés y la actividad de sus usuarios | Fuente: Niantic

Confieso que Pokémon GO capturó mi atención cuando apareció en 2016. Durante meses, y aprovechando varios viajes, pude hacerme de una nutrida colección de monstruos de bolsillo y un par de regionales. Incluso, me dejé seducir por las malas artes del Fake GPS en su momento. Luego, la monotonía de las acciones provocó un rápido desencanto en mi y millones de usuarios.

Dejé de instalar el juego en los teléfonos que probé en los últimos dos años y medio, y olvidé que tenía una cuenta activa. Este 2019 comencé a notar que había mucha gente jugando en las calles, y eso llamó mi atención.

Hago esta nota no con la intención de revelar a los jugadores habituales sobre las novedades o eventos, sino a los que dejaron, como yo, de jugar Pokémon GO de manera regular hace buen tiempo, y creen que el tema se mantiene igual.

Hoy, luego de dos semanas en que dejé de subirme a scooters para caminar y recoger todo en mi camino, mi pasión por el juego se reavivó, y estas son mis razones.

Si quieres compartir estas razones con un amigo para terminar de convencerlo, eres bienvenido.

Más pokémon para atrapar

Yo dejé el juego cuando se abrió el mundo “Johto”, la segunda oleada de monstruos. Luego de dos años, veo que ahora hay cuatro “catálogos”: Kanto, Johto, Hoenn y Sinnoh, ampliando la propuesta de manera considerable.

Si en tu barrio solo agarrabas “Ekans” o “Zubat” y eso te aburrió, pues ahora las variables son numerosas.

Google Fit para los huevos

Esto fue uno de os grandes detalles que me hizo volver. Cuando mantienes la aplicación abierta, el consumo de recursos es muy alto: pantalla, GPS, datos, procesador. Eso drena la energía muy rápido, y era común ver a personas caminar con cargadores, solo con el objetivo de eclosionar un huevo.

Ahora, y gracias a el trabajo de Niantic, podemos sincronizar nuestros pasos registrados en Google Fit con la aplicación, sin necesidad de mantener abierto el juego. Activa tu cuenta de Google Fit, camina sin preocupaciones y sincroniza tu avance en algunas horas.

Con "Sincroaventura", tu compañero acumula pasos, y los huevos también eclosionan. Si cuentas con una smartband, asóciala a Google Fit.

Dato: hay una nueva incubadora que reduce hasta en 30% la distancia de eclosión.

Un juego más social

Al entrar a la pestaña “Yo”, me encontré con un nuevo apartado llamado “amigos”, en el que podía incluir a personas mediante un código.

Sin saberlo, tenía un “DNI Pokémon” en la aplicación, un código de 12 dígitos – 2456 0317 6943 para que me añadas – que le permite a cualquier usuario establecer contacto. Además, podemos escanear y generar un código QR para añadir amigos cercanos.

Esta opción también importa tus contactos de Facebook o añadir a mano la secuencia de doce números.

Intercambio de Pokémon

Esta condición más “amical” le permite a la plataforma añadir un elemento solicitado desde que se lanzó el juego: el intercambio de pokémon. Muchos amigos míos le echaron el ojo a mi colección de “Tauros” que capturé en Las Vegas en 2017, y que tenía comiendo pasto digital por años. Ya solo me queda uno, pero los cambié a buen precio.

Este sistema solo funciona con amigos cercanos, pero es muy sencillo de usar. Ambos deben acceder al intercambio y seleccionar, uno a la vez, los pokémon que desean transferir. Hay un pago de polvos estelares, casi como un ITF o impuesto por transferencia.

Más peleas entre contactos y entrenadores

Otro de los elementos que se hacían indispensables en el juego, y que ahora existe, es la pelea entre jugadores. De hecho, las peleas se han incrementado en casi toda la interfaz: peleas con entrenadores, con contactos y un gimnasio más lleno de elementos.

En los enfrentamientos, cada jugador cuenta con 3 pokémon de su elección, que pueden cambiar en cualquier momento, y dos escudos para bloquear ataques poderosos. Los duelos permiten mejorar las destrezas y entrenar para incursiones.

Regalos de los amigos

Para cerrar el elemento social, el más grande atractivo de esta nueva versión es la inclusión de regalos. En las “pokeparadas”, además de los ítems habituales, podemos encontrar “bolsas de regalo”, una digitalización de una canasta del Dia de la Madre en términos prácticos.

Estas bolsas pueden ser enviadas a los usuarios para “mejorar el nivel de amistad”, segmentado en cuatro escalas. A mayor intercambio, peleas y regalos, más puntos de amistad tendrás con el contacto.

Puedes abrir hasta un máximo de 20 regalos por día y almacenar en la mochila 10 por´dia Te recomiendo aguantar la bolsa hasta deshacerte de alguno de los huevos que incubas y así conseguir uno de “siete kilómetros”.

Por cierto, en uno de los paquetes recibí una “Roca del Rey”, un elemento raro para generar una nueva evolución de Pokémon distinta a las naturales.

Equipo Rocket en acción

Cuando veas una “pokeparada” oscura o teñida de negro, es porque el “Equipo Rocket” está ahí. Para poder acceder a los recursos de la “Pokeparada”, debes derrotar al recluta en un combate de pokémon.

Si logras derrotarlos podrás purificar a un Pokemon contaminado por la R, y eso te permite mejorar en tus misiones y obtener recompensas.

Misiones y recompensas

Y este es otro de los elementos que encontré interesante para mantenerme enganchado. Con cada paso, captura o llegada a “pokeparada”, hay un grupo de misiones que cumplimos para ayudar en una investigación realmente articulada a la historia.

Sobre la pestaña de “avistamiento”, el ícono de binoculares nos lleva a un apartado de misiones que debemos cumplir cada cierto tiempo y, de esa manera, aspirar a beneficios en el juego.

Por ejemplo, en mi caso tengo estas misiones de campo:

Eclosionar 5 huevos para obtener tres caramelos raros – ah, olvidé mencionar que puedes usar estos caramelos “comodín” para usarlos en la evolución de cualquier Pokémon –

Ganar dos combates de Gimnasios para obtener un Pokemon aleatorio.

Combatir cinco veces en Gimnasios para ganar 4 gemas “Revivir”.

En el caso de las misiones especiales, evolucionan con tu interacción dentro de la plataforma. Pasan desde “Fotografiar un Eevee con realidad aumentada” hasta evolucionar un Feebas.

Estas misiones, en conjunto, dan recompensas más jugosas al final de una jornada. Se ponen más pesadas, pero es parte del juego.

Una caza más especializada

En mi repaso a la interfaz, encontré un nuevo widget de clima que detalla el tipo de Pokémon que podemos encontrar en las condiciones climáticas del lugar. Esto es muy útil, por ejemplo, si buscas cierto tipo de pokémon para tus misiones.

Otro detalle nuevo es que ahora tenemos otros tipos de cebo. Una noche, encontré una “Pokeparada” en la que no había pétalos rosas, sino que arrojaba copos de nieve. Me encontré con el que lanzó el cebo y me dijo que era un tipo de cebo para pokémon afines al frio. Paradójicamente, me quedé helado.

Estos cebos pueden ser adquiridos en la tienda, o son parte de recompensas. Camina, caza, recolecta, y posiblemente recibas estos cebos especiales.

Una agenda permanente

No cabe duda de que la comunidad Pokémon GO es grande, pero sobre todo muy enterada de las actividades. A diferencia de las versiones iniciales, en donde todo se movía por redes, hoy la misma aplicación entrega información completa del tipo de actividad, incursiones disponibles, retos semanales, pokémon frecuentes por temporada y varios detalles.

Obviamente hay más detalles, como la extrema personalización de tu avatar, las ligas, la creación de grupos para incursiones y otros detalles en los que aun no profundizo. Pero esta nueva entrega me ha vuelto a capturar.