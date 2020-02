"The Last of Us" es un videojuego desarrollado por Naughty Dog. La segunda parte del título será lanzada el 29 de mayo del 2020. | Fuente: PlayStation

La espera por “The Last of Us Part II” se hace eterna, pero los seguidores del videojuego se las arreglan para olvidar —un poco— la impaciencia. Así es como una versión del título al estilo de un juego de PlayStation 1 se hizo viral en redes sociales, e incluso atrajo la atención del director del proyecto, Neil Druckmann.

Si recuerdas cómo eran los videojuegos entre finales de los noventa e inicios de la década del 2000, entonces no será tan sorprendente la baja de gráficos. Los personajes con menos movilidad en las extremidades, estructuras evidentemente cuadriculadas y una música más cercana a la era pixel.

El clip muestra cómo se vería la protagonista Ellie en una versión para PlayStation 1, incluso la melodía también varía al estilo musical de la época. | Fuente: Captura YouTube

En el clip de YouTube se puede ver a Ellie, la protagonista de la segunda parte de “The Last of Us”, buscando a Joel en una casa. Ella utiliza su característica mochila y luce su tatuaje en el brazo derecho, para ocultar el hecho de ser una infectada. Tal como los juegos de PlayStation 1, los monstruos no guardan tantos detalles como los modernos boss.

“Lo jugaría”, escribió el director de “The Last of Us Part II” tras compartir el video en Twitter. Cabe destacar que esta versión creada por el usuario Bearly Regal guarda ciertas similitudes con la jugabilidad del título de Naughty Dog, ya que Ellie puede agacharse y ocultarse como en el original. Además, también puede utilizar una linterna, aunque por el diseño… ilumina apenas un área circular.

La esperada segunda entrega de “The Last of Us” reprogramó su lanzamiento apra el 29 de mayo del 2020, y será un juego exclusivo para PlayStation 4.