Hay juegos que nos marcan para toda la vida, y hay aquellos que pasan de manera intrascendente. En el caso de “Solitario”, la versión de PC del clásico juego de naipes que llegó en 1990 con Windows 3.0, estamos ante un juego que cumple su cometido de una am nera simple: matar el tiempo si no tenemos nada a mano. 35 millones de personas al mes, en más de 200 países, aun disfrutan de este programa que aun viene instalado en Windows 10, pero para Microsoft eso no es suficiente.

En este trigésimo aniversario la compañía de Redmond propone un reto global: superar las 100 millones de partidas iniciadas cada día por estos 30 años de permanencia en el entorno de escritorio más popular del mundo.

Para jugar “Solitario” tenemos varias opciones:

Buscar en Windows 10. Debes darle clic a inicio y comenzar a escribir “Solitaire”. Aparecerá la aplicación “Microsoft Solitaire Collection” y puedes comenzar a jugar.

Android. Debes buscar en este enlace.

iOS. Debes buscar en este enlace.

Navegador. Sin salir del navegador, debes darle a este enlace para cargar una partida.