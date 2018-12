Super Smash Bros Ultimate | Aprende a desbloquear todos los personajes rápidamente con esta guía definitiva

Super Smash Bros Ultimate salió la semana pasada y de la noche a la mañana está en boca de todo el internet. Esto debido a que es un juego con mucho contenido para disfrutar por muchas horas. Sin embargo, la gran escala del juego ha traído sus propios problemas. Es habitual en los juegos de pelea la existencia de personajes desbloqueables, pero por lo general eran 2, 3 o máximo 4, en Super Smash Bros Ultimate, si bien se comienza con 8 personajes, tras cumplir con todos los retos obtendremos un juego con 74.

Esta guía ha sido creada por Julio "Kloj" Salas, puedes ver más de su contenido en su canal de Youtube "Maldito Lag" en este enlace.

Sin contar a los 8 personajes clásicos del "Smash" de Nintendo 64, tenemos 66 más para desbloquear en el juego. La existencia de personajes nuevos como Simon Belmont o King K. Rool, motiva a los jugadores a tener a todos los prometidos en el menor tiempo posible.

Felizmente, usuarios en internet han encontrado varias formas de hacer este trabajo mucho más fácil. Esta guía no te ayudara a desbloquear todo automáticamente, pero si a hacerlo mucho más rápido de lo que Nintendo espera. Así que si quieres invitar a todos tus amigos a jugar Smash, pero no tienes tiempo para desbloquear a todos los personajes, esta es la guía para ti.

Paso 1: Llenar los requerimientos

Supers Smash Bros. Ultimate (SSBU) registra todas las acciones que tienes en el juego, desde caminar, las veces has perdido un combate, hasta cuanto tiempo sigues en el menú principal. El juego usa muchas de estas estadísticas para seleccionar que tipo de contenido se abre para tí. En este caso, SSBU sigue las métricas de tus juegos para definir cuantos personajes puedes desbloquear. No sabemos con seguridad cuales son las métricas especificas que el juego usa para calificarte, pero si sabemos que están relacionados con movimiento.

Entonces, el paso numero 1 es llenar esas métricas. Lo que vas a hacer es crear un nuevo juego con reglas de 20 minutos y sin ítems. También debes escoger un nivel relativamente grande en tamaño y jugarlo con un cpu bot de nivel 1. Lo que vas a hacer en este juego es solo correr y saltar por el mapa. Esto sirve para llenar los requerimientos necesarios que pide el juego para tener todos los personajes desbloqueado.

Si tu juego es nuevo, esto es lo que necesitas si quieres que SSBU te deje desbloquear a sus 74 personajes. Claro que se pueden jugar también los diferentes modos en el juego para calificar, pero esta es la forma más directa y eficiente.

Paso 2: Jugar, morir y reset

Ahora que hemos terminado con todo lo necesario, es hora de empezar a desbloquear. Haz un segundo juego con un cpu bot de nivel 1 y hazlo de solo una vida. Juega con tu personaje preferido y salta del precipicio la primera oportunidad que tengas. Si no fuiste retado por un personaje en tu juego anterior, en este lo serás. Ahora que has completado todos los requerimientos, uno tras otro empezarán a salir.

El detalle es que Nintendo tiene un limite de 10 minutos por personaje (para detener que personas desbloqueen personajes demasiado rápido). Sin embargo, hay una forma para pasar este límite. Lo que debes hacer es salir completamente del juego, cerrarlo y volver a entrar. Esto le hará un “reset” al contador y puedes volver a intentar con el juego de una vida. Matate, termínalo y te retara otro jugador. Repite hasta tenerlos a todos.

¿Qué otras opciones tengo?

Si no quieres gastar el tiempo haciendo juegos y perderlos todo el tiempo, se puede entrar por el menú al modo World Of Light e inmediatamente salir de ahí. Eso generara un momento para que un personaje nuevo te rete. Si tampoco, quieres salir del juego y cerrarlo mediante el menú de la Nintendo Switch, se puede únicamente cambiar el idioma del juego. Esta acción tiene el mismo efecto del “reset” de los diez minutos.

Ahora, si quieres hacerlo de manera "legal", la opción es hacer el modo arcade. Completa el modo con cualquier dificultad con cada jugador y cada vez que uses un nuevo, recibirás un reto. También está el modo World of Light que te da la opción de desbloquear personajes a medida que avances. Cada ves que “salves” a un personaje en ese modo. Lo recibirás para todos los demás modos.

Finalmente, si por alguna razón pierdes el reto del personaje nuevo, el juego tiene un nuevo sistema que te da la oportunidad de darle la revancha. Solo tienes que seguir jugando el juego y eventualmente saldrá una opción nueva al lado del menú donde juegas modo arcade.

Esta opción no esta ligada con la regla de los 10 minutos y si le das “reset” a la consola no ayudará. Esta opción, por ahora, tienes que utilizarse como si se jugara normalmente. No importa las veces que pierdas, siempre te darán la revancha.

No hay mucho más que decir, aprovecha el bug mientras exista si quieres por fin jugar con tu personaje favorito rápidamente y el juego no te deja hacerlo desde el inicio.

