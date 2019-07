La TurboGrafx-16 Mini se estrenará en marzo de 2020, veintitrés años después del lanzamiento de la consola original. | Fuente: Konami

La compañía japonesa Konami confirmó que la TurboGrafx-16 Mini, la reedición de la clásica consola de videojuegos de NEC, se lanzará al mercado el 19 de marzo de 2020, a un precio de 100 dólares.

El dispositivo incluirá 50 videojuegos pregrabados en su sistema, de los cuales 26 serán títulos exclusivos de la PC Engine, la versión japonesa del dispositivo.

Este es el listado completo de videojuegos de la TurboGrafx-16 Mini:

Alien Crush

Victory Run

Blazing Lazers

Neutopia

Dungeon Explorer

R-Type

Moto Roader

Power Golf

Ys Book I&II

Ninja Spirit

J.J. & Jeff

Space Harrier

Military Madness

Chew-Man-Fu

Psychosis

Bonk's Revenge

Parasol Stars

Cadash

New Adventure Island

Air Zonk

Neutopia II

Solider Blade

Lords of Thunder

Bomberman '93

Y estos son los títulos exclusivos de la PC Engine que también estarán incluidos en el dispositivo:

Akumajo Dracula X Chi No Rondo (Castlevania: Rondo of Blood)

Aldynes

Appare! Gateball

Bomberman '94

Bomberman Panic Bomber

Cho Aniki

DAIMAKAIMURA (Ghouls ‘N’ Ghosts)

Fantasy Zone

Ginga Fukei Densetsu Sapphire

Gradius (Nemesis)

Gradius II – Gofer No Yabo (Nemesis II)

Jaseiken Necromancer

Nectaris (Military Madness)

Neutopia

Neutopia II

Ninja Ryukenden (Ninja Gaiden)

PC-Genjin (Bonk)

Salamander

Snatcher

Star Parodier (Fantasy Star Soldier)

Super Darius

Super Momotaro Dentetsu II

Super Star Soldier

The Kung Fu (China Warrior)

Ys Book I&II

Cabe mencionar que esta reedición respetará las versiones regionales del dispositivo original: vale decir que mientras Estados Unidos recibirá la TurboGrafx-16 Mini, en Japón se estrenará la PC Engine Mini y en Europa la Turbografx Mini.

Se trata de la misma consola de videojuegos, pero con distinto diseño y nombre por región. Sin embargo, en Japón se estrenaron títulos exclusivos que no llegaron a los demás continentes, que por fin podrán ser jugados en esta reedición.

La TurboGrafx-16 se lanzó en 1987 por la compaía NEC y compitió con la Sega Genesis y la Super Nintendo. Sin embargo, no tuvo el mismo impacto comercial y mediático de su competencia.