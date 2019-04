¿Conoces todas las consolas de este listado? Corren las apuestas. | Fuente: RPP / Seiyi Kohayagawa

Desde el lanzamiento de la Magnavox Odyssey (1972), de la compañía Philips, han salido al mercado decenas de consolas de videojuegos, con mayor o menor éxito. Si bien hay nombres muy conocidos por los jugadores, como Sega Genesis, PlayStation, Super Nintendo o Xbox 360, lo cierto es que la industria no se limitó a este puñado de marcas.

En diálogo con RPP Noticias, el coleccionista Carlos Barrera, administrador de la cadena GameStore Perú, comentó que hubo una época en la que muchas compañías apostaron por sacar sus propias consolas pensando que iban a tener éxito por acoger un videojuego relativamente popular. Lamentablemente, esta decisión las llevaba indefectiblemente al fracaso.

“Para que una consola tenga éxito debe tener cientos de títulos, para todos los gustos, y tener cierta variedad de títulos exclusivos para que la gente se incline a comprar tu consola”, reflexionó Barreda, poseedor de una de las colecciones de consolas más grandes del país.

Así, para rescatar aquellas consolas poco conocidas, pero no por ello menos relevantes de la industria, presentamos este listado. El repaso incluye portátiles y periféricos que buscaron alargar la vida útil de algunas máquinas. ¿Las conoces todas? Corren las apuestas.

1. Famicom Disk System

Lanzada en julio de 1983, la Famicom Disk System fue un periférico de la popular Famicom que permitía reproducir videojuegos grabados en disquetes exclusivos de Nintendo. El aparato se colocaba debajo de la consola y se adaptaba a través de un cable. “La Famicom no es una de las consolas más raras, pero el Disk System sí es un periférico que no es muy conocido por el público”, comentó Carlos Barrera.

El coleccionista recordó que Nintendo puso a la venta disquetes en blanco para que los gamers acudan a distintas tiendas para grabar el juego de su elección y reproducirlo luego en casa. “Eso era bastante interesante para la época. En 15 o 20 minutos, te grababan el juego”, comentó.

Si bien este dispositivo solo salió en Japón, Barrera resaltó que la NES (la versión americana de la Famicom) tenía los puertos para que se pueda conectar el Disk System. “La NES estuvo preparada para poder recibir este accesorio, pero no se sabe por qué razones Nintendo decidió no sacarla en el mercado americano y europeo”.



Famicom Disk System. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Fernando Chuquillanqui

2. Twin Famicom

Desarrollada por Sharp, la Twin Famicom (1986) fue una consola que combinaba la Famicom original y el Disk System. Por ende, era compatible con los cartuchos de la Famicom y con los disquetes del Disk System.

“En la parte superior ponías los casetes de la Famicom y en la parte inferior ponían los disquetes del Disk System, y podías jugar los dos tipos de juegos. Otra particularidad era que tenía los mandos adheridos a la consola y, como en la Famicom original, el control número dos tenía un micrófono incorporado”, resaltó Barrera.

Twin Famicom no fue la única alianza de Nintendo con otra empresa de tecnología, ya que años después se lanzaron al mercado dispositivos como el Panasonic Q y el CD-i, de los que hablaremos más adelante.



Twin Famicom. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Fernando Chuquillanqui

3. AV Famicom / NES-101

Si pensabas que el lanzamiento de las consolas ‘slim’ -las revisiones más compactas y económicas de las consolas- es algo nuevo, estás en un error. Estas decisiones comerciales, enfocadas mayormente en abaratar costos de producción, vienen de tiempo, y una de las primeras compañías en aplicarlas fue Nintendo.

En 1993, la gran N lanzó la AV Famicom (en Japón) y la NES-101 (en Estados Unidos), las revisiones de la Famicom y la NES, respectivamente. Eran más pequeñas, económicas y compatibles con los cartuchos en el mercado.

“La AV Famicom tenía una mejor tecnología, que funcionaba con cable de audio y video para conectar con la TV. En esa época, era como migrar del HD al 4K (risas)”, resaltó Carlos Barrera. Sin embargo, a diferencia de su contraparte nipona, la NES-101 no tenía este conector, manteniéndose la antigua entrada de antena RF.

“Estas consolas tuvieron cierta acogida, pese a que salieron cuando la Super Nintendo ya estaba en el mercado. Sin embargo, no se fabricaron muchas unidades, por lo que son versiones bastante buscadas por los coleccionistas”, resaltó.



NES-101 y AV Famicom. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Fernando Chuquillanqui

4. Panasonic Q y CD-i

Tal como mencionamos líneas arriba, Nintendo solía asociarse con otras compañías para lanzar consolas especiales. El caso de la Twin Famicom de Sharp no fue el único caso, ya que años después la gran N se asociaría con Philips para lanzar el CD-i (1991), una suerte de reproductor multimedia interactivo.

Una curiosidad es que Nintendo cedió los derechos de sus personajes, por lo que el CD-i acogió títulos exclusivos como Hotel Mario, Zelda: Link: The Faces of Evil, Zelda: The Wand of Gamelon y Zelda's Adventure.

“Para los coleccionistas, los juegos de Zelda son joyas por la rareza y las pocas unidades que hay en el mercado. Pero en realidad, los juegos son bastante malos. Son temas de colección para la gente que es superfan de The Legend of Zelda, pero en calidad, los juegos no tuvieron mucho éxito ni aceptación”, comentó Carlos Barrera.

Años después, en 2001, Nintendo se asoció con Panasonic para editar la Panasonic Q, que básicamente era un híbrido entre la GameCube y un reproductor de DVD.

Ya que la GameCube no podía reproducir películas en DVD (lo que sí hacía su competencia, la Xbox y la PlayStation 2), Panasonic creyó que su dispositivo iba a tener impacto y la gente lo aceptaría. Sin embargo, estuvo en un error y la compañía se vio obligada a descontinuar la Panasonic Q apenas dos años después de haberla lanzado.



Panasonic Q y CD-i. | Fuente: Wikipedia

5. Sega Pico

En los últimos años de la Sega Genesis (Mega Drive, en Japón), la compañía japonesa Sega lanzó una curiosa consola enfocada a un público infantil: la Sega Pico (1993). Se trata de una consola que reproducía videojuegos educativos en el que los jugadores debían realizan comandos con un lápiz táctil sobre un tablero, algo bastante innovador para la época.

“Cada juego es un cuento, tenemos de El Rey León, de Mickey Mouse, de Winnie the Pooh. Eran juegos especiales para niños, que eran bastante divertidos, porque podías dibujar figuras geométricas y escribir en el tablero”, comentó Carlos Barrera.

El coleccionista resaltó la visión que tenía Sega en la industria de los videojuegos, lanzando productos que, en su opinión, eran “adelantados a su época”. “Sega siempre ha sido una compañía que se ha caracterizado por su innovación”, resaltó.

Cabe mencionar que, años después, tras el fracaso de la Dreamcast, Sega abandonaría la producción de hardware para enfocarse en editar videojuegos.



Sega Pico. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Fernando Chuquillanqui

6. Sega CD / Sega Mega-CD

La Sega Genesis (Mega Drive, en Japón) fue la competencia directa de la Super Nintendo en los años noventa. Esta consola, estrenada en 1988, tuvo muy buena recepción a nivel mundial y su vida útil se extendió hasta casi una década, durante la que Sega lanzó hasta tres versiones, cada una más compacta y económica que la anterior.

Para extender la vida útil de la Genesis, Sega lanzó la Sega CD (Sega Mega-CD, en Japón), un periférico que permitía reproducir videojuegos desde discos compactos. “Te ofrecía una especie de salto a la nueva generación de consolas, pero no salieron muchos juegos para este periférico. Una falencia de Sega fue no asociarse con diversas desarrolladoras”, recordó Carlos Barrera.

Actualmente, el Sega CD es un producto muy buscado por los coleccionistas a nivel mundial. “Es un periférico bastante raro. Es una rareza y es bastante difícil conseguirlo”, refirió.

Cabe mencionar que Perú no fue un país ‘seguero’, ya que los jugadores de los noventa se decantaron mayoritariamente por la Super Nintendo. “En la época, uno iba al ‘vicio’ y, de diez consolas, solo una o dos eran Sega Genesis”, apuntó Barrera.



Sega CD. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Fernando Chuquillanqui

7. Virtual Boy

El Virtual Boy (1995) fue una consola de realidad virtual lanzada a mediados de 1995, en la última etapa de la exitosa Super Nintendo, pero significó uno de los más rotundos fracasos de la gran N, siendo descontinuada apenas meses después de salir al mercado.

Carlos Barrera consideró que la Virtual Boy tuvo principalmente dos problemas: no se definía si era consola de sobremesa o portátil, y la incomodidad para jugar con el dispositivo.

“Después de veinte minutos o media hora, te produce mareos, dolor de cabeza, porque este 3D es rudimentario, no es como el de ahora. En este 3D, las imágenes se superponen unas a otras y solo se usa el color rojo”, comentó.

Pese a ello, el coleccionista consideró que los videojuegos de la Virtual Boy eran entretenidos y bien planteados, entre los que destacó a Mario Clash y a Mario's Tennis. De hecho, opinó que Nintendo podría reeditar estos videojuegos para Labo, que ya anunció que tendrá soporte de realidad virtual.



Virtual Boy. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Fernando Chuquillanqui

8. Game Gear

La Game Gear (1990) fue la primera consola portátil de Sega, lanzada para competir directamente con la Game Boy, de Nintendo. Tuvo relativo éxito en sus siete años de vida (con poco más de 10 millones de unidades vendidas), llegando a editarse unos 300 títulos.

Fue una consola potente para su época, siendo una de las primeras en reproducir gráficos a colores. Además, Sega lanzó un periférico, el TV Tuner, que permitía sintonizar canales de televisión en la Game Gear.

Todo esto, lamentablemente, trajo diversos inconvenientes para la consola. “Esta máquina, al ser tan potente, te acababa las pilas en media hora, cuarenta minutos. Eso era un gran problema para la jugabilidad”, recordó Carlos Barrera.



Game Gear. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Fernando Chuquillanqui

9. 2600 Jr.

La 2600 Jr. podría ser considerado el primer modelo ‘slim’ de una consola de videojuegos. Fue la versión más compacta y económica de la Atari 2600. “Era conocida coloquialmente como Darth Vader”, refirió Barrera, en referencia al parecido del casco del personaje de Star Wars con la ranura donde se colocaban los cartuchos de la consola.

Lamentablemente, esta máquina no tuvo éxito ya que salió en una época de crisis para la industria de los videojuegos. “La crisis hizo que las tiendas de Estados Unidos remataran los juegos a cinco dólares. E incluso así la gente no compraba videojuegos”, comentó el coleccionista.

Atari lanzaría posteriormente sus consolas Atari 5200 y Atari 7800, en un intento por reflotar sus ventas en Estados Unidos. Sin embargo, la suerte estaba echada debido al éxito que tuvo Nintendo con su NES y, luego, con su Super Nintendo.

“La Atari 7800 ya no tenía el apoyo de muchas desarrolladoras, y eso se tradujo en la poca cantidad de títulos para esta consola. No le hicieron ni cosquillas (a Nintendo)”, refirió Barrera.



2600 Jr. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Fernando Chuquillanqui

10. PC Engine / TurboGrafx-16

Lanzada en Japón en 1987, la PC Engine (conocida en Estados Unidos como la TurboGrafx-16) fue la apuesta de Hudson Soft y NEC Home Electronics por tener su propia consola de videojuegos.

“Salieron a competir con el Super Nintendo, tenían gráficos similares y tenían la particularidad de que no funcionaban con casetes, sino con tarjetas”, refirió Carlos Barrera.

La PC Engine tuvo relativo éxito internacional, llegando a venderse poco más de 10 millones de unidades de nivel mundial, pese a que era un dispositivo con ciertas falencias, como puerto para un solo control (para un segundo control era necesario comprar un adaptador) y poca cantidad de videojuegos exclusivos.

La PC Engine tuvo varias versiones y, posteriormente, Hudson y NEC lanzaron nuevas máquinas, pero sin el éxito esperado. La última consola de este dúo fue la PC-FX (1994), que buscaba hacer frente a la PlayStation y a la Sega Saturn. Sin embargo, fue un abrumador fracaso (menos de medio millón de consolas vendidas) y fue descontinuada poco después.



PC Engine. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Fernando Chuquillanqui

11. Game & Watch

“Son las abuelas de los Game Boy”. Con estas palabras, describió Carlos Barrera a la serie de consolas portátiles lanzadas por Nintendo en 1981, el primer acercamiento de la compañía nipona con los videojuegos.

El coleccionista resaltó que los Game & Watch tuvieron tanto éxito a nivel mundial que impulsaron el negocio de Nintendo, que luego enfocaría su modelo hacia los videojuegos.

Nintendo buscó alianzas con distintas compañías para sacar modelos de Game & Watch de distintas franquicias, como Popeye, Mickey Mouse o Snoopy.

“Los juegos son bastante simples, pero adictivos. Creo que en la simpleza de estos juegos es donde está el éxito que tuvieron”, resaltó Barrera, quien confesó tener en su colección casi todos los modelos de Game & Watch que salieron al mercado.



Game & Watch. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Fernando Chuquillanqui

12. Tiger Electronics

Tiger Electronics fue una compañía estadounidense -fundada en 1978-, que entre sus principales productos estuvieron unas consolas portátiles de videojuegos alusivas a diversas franquicias.

A diferencia de los Game & Watch, los dispositivos de Tiger Electronics eran más elaborados, con mejor acabado gráfico y técnico. “Tenían el hardware más grande, tenían más botones”, comentó Carlos Barrera.

Diversas compañías editaron videojuegos para estas máquinas, que tuvo sus particulares versiones de Sonic, Star Wars, Batman y hasta Mortal Kombat.



Tiger Electronics. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Fernando Chuquillanqui

13. WonderSwan

La compañía japonesa Bandai lanzó en 1999 la WonderSwan, una consola portátil de mediana aceptación en el mercado nipón. “Fue el intento de Bandai de hacerle la competencia al Game Boy Advance, funcionaba con casetes pequeños”, resaltó Barrera.

Bandai contaba con varias licencias de anime, por lo que la mayoría de los títulos de la WonderSwan estaba basada en populares franquicias de la animación japonesa.

La WonderSwan original tuvo dos revisiones, la WonderSwan Color y la SwanCrystal, con más potencia y, como se desprende del nombre, a colores. No obstante, el dispositivo no pudo hacer frente a la competencia y se descontinuó en 2003.



WonderSwan. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Fernando Chuquillanqui

14. Game.com

Tiger Electronics lanzó en 1997 la Game.com, un híbrido entre consola portátil de videojuego y agenda electrónica, una combinación que nunca cuajó y que derivó en discretas ventas a nivel mundial.

“No tuvo buena aceptación ni muchas ventas porque (Tiger Electronics) quiso hacer una consola portátil que también te sirviera como agenda, calculadora, etc. Los juegos no eran de buena calidad”, resaltó Carlos Barrera.

Pese a que la consola fue descontinuada el año 2000, con apenas 300 mil unidades vendidas, la Game.com acogió una versión inédita de Resident Evil 2, el clásico videojuego de Capcom, un producto muy buscado por coleccionistas.



Game.com. | Fuente: Wikipedia

15. Game Boy Micro

Lanzada en noviembre de 2005, la Game Boy Micro es el segundo rediseño de la Game Boy Advance, más compacta y con una mayor intensidad de luz. Sin embargo, debido a tu tardío lanzamiento no fue muy popular y actualmente es una auténtica pieza de colección.

“Es una consola bastante buscada por los coleccionistas porque no hay muchas en el mercado. Hay bastantes versiones que la hacen bastante coleccionable”, comentó Barrera al respecto.

Game Boy Micro se dejó de producir en julio de 2008, con poco más de 2.4 millones de unidades vendidas.



Game Boy Micro. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Fernando Chuquillanqui





El coleccionista Carlos Barrera es poseedor de una de las colecciones de consolas y videojuegos más grandes del país, al punto que ha exhibido sus dispositivos en diversos eventos. Además, administra la tienda GameStore Perú, especializada en piezas clásicas. En diálogo con RPP Noticias, compartió un consejo para todos aquellos que quieren comenzar una colección: “Uno como coleccionista debe tener bastante paciencia, y saber que en algún momento va a llegar esa pieza que falta para completar tu colección”.

Carlos Barrera posa con varias de las consolas que aparecen en este artículo en su tienda en el Centro Comercial Arenales, en Lince. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Fernando Chuquillanqui