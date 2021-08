Las empresas de tecnología siguen cerrando cuentas asociadas a los talibanes | Fuente: AFP | Fotógrafo: WAKIL KOHSAR

Desde el retorno de los talibanes a diversas ciudades de Afganistán, las empresas tecnológicas en Estados Unidos han acelerado los bloqueos de cuentas y accesos desde perfiles asociados a extremistas. Facebook, casa matriz de WhatsApp, ha anunciado el cierre de una cuenta de ayuda establecida por militantes del Talibán.

De acuerdo con Financial Times, esta cuenta de WhatsApp fue promocionada por los talibanes desde su ingreso a Kabul para dar a conocer a la población que el grupo extremista “estaba a cargo de la seguridad”. A través de esta línea, la población comenzó a denunciar saqueos y actos de violencia en diversos puntos de la capital afgana.

Con este cierre, Facebook ha ratificado el respeto a las leyes estadounidenses, que incluye el cese del soporte tecnológico a organizaciones terroristas. “Estamos obligados a cumplir con las leyes de sanciones de Estados Unidos. Esto incluye prohibir las cuentas que parecen representarse a sí mismas como cuentas oficiales de los talibanes”, señaló un vocero de la compañía a medios.

WhatsApp y la encriptación: una limitación por naturaleza

La política de Facebook sobre “Organizaciones peligrosas”, que incluye a los talibanes, contempla el cierre de cuentas que se identifiquen como oficiales y que brinden apoyo o elogios al grupo extremista.

WhatsApp, submarca de Facebook, ha iniciado un proceso de detección de nombres, descripciones e imágenes en grupos que comparten este tipo de contenido para identificar cuentas y evitar que los talibanes puedan volver a usar estos servicios.

Sin embargo, WhatsApp no puede acceder a conversaciones entre dos personas en chats privados, debido a la implementación de mensajes encriptados en beneficio de la privacidad de sus millones de usuarios a nivel global. Pese a esta limitación, Facebook ha desplegado un equipo dedicado en Afganistán para tomar acciones inmediatas en cuentas de Instagram, WhatsApp, Messenger y otros servicios asociados a la red fundada por Mark Zuckerberg.

Medida de poca ayuda

Este anuncio no parece ser suficiente para evitar el uso de plataformas de comunicación entre radicales. "Si los talibanes de repente no pueden usar WhatsApp, solo está aislando a los afganos, lo que les dificulta comunicarse en una situación que ya es de pánico", mencionó Ashley Jackson, una extrabajadora humanitaria de la Cruz Roja, al Financial Times. Añadió que los talibanes habían utilizado durante mucho tiempo líneas telefónicas de ayuda similares.

"Sé que parece improbable que esto realmente pueda ayudar, pero en esta situación realmente extraña y acelerada, los civiles necesitan todos los recursos que puedan obtener, y este es uno de ellos", agregó.