WhatsApp alista las llamadas a través del reloj | Fuente: RPP

Con el tiempo, WhatsApp se ha dado cuenta que la gente no usa igual la aplicación, y que muchos hábitos de los usuarios terminaron siendo contemplados como funciones oficiales de la empresa. Un claro ejemplo de eso ha sido “Comunidades”, una manera de administrar los grupos que hemos creado y que, de manera muy empírica, podemos administrar. Ahora, dos nuevas funciones buscan ganarse un sitio en el desarrollo constante.

Ambas novedades buscan satisfacer necesidades distintas de comunicación, pero nacen de este proceso de adaptación de la plataforma para mensajes y llamadas entre usuarios. Una de ellas es muy usada, mientras que la otra se reserva a usuarios con dispositivos adicionales.

WhatsApp y los mensajes a uno mismo

El sitio WABetaInfo reporta el desarrollo de una función para enviarte mensajes a ti mismo. En versiones de prueba, se detecta nuestro propio perfil en la lista de contactos añadida al servicio y, al escogerlo, podemos enviarnos todo tipo de datos.

Hasta el momento, la manera más sencilla de lograr esto era creando un grupo de uno, un “hack” del sistema que permite crear un espacio reservado para nosotros. Te dejamos un tutorial de cómo hacerlo.

Con esta nueva opción, detectada en la versión beta de WhatsApp Desktop, serás capaz de enviarte mensajes desde todos tus dispositivos conectados, incluyendo los terminales bajo iOS y Android cuando se establezca, finalmente, la esperada función de “dispositivo de compañía”.

Llamadas de WhatsApp desde el reloj

En un hilo de Reddit dedicado a WearOS, aparecieron capturas de pantalla de cómo lucen las posibles llamadas de WhatsApp recibidas en el sistema operativo de Google para relojes, y concretamente en el Samsung Galaxy Watch 5.

Tal como recoge 9to5Google, esta función parece habilitarse cuando actualizamos WhatsApp Beta a la versión 2.22.19.12, y que la llamada desde el servicio de mensajería usa un distintivo para que el usuario no confunda una llamada entrante tradicional con esta.

Hasta el momento, la única manera de responder llamadas de WhatsApp desde el reloj era la de habilitar al wearable como “dispositivo de salida de audio” y contestar desde el teléfono. Estop permite usar el reloj como una bocina bluetooth, pero no ofrece más servicios.

Aun no hay fecha confirmada para la llegada de estas nuevas funciones. Lo cierto es que la latencia entre estos hallazgos en las versiones previas y la disponibilidad global no suelen rebasar los 4 meses. Sin embargo, varias condiciones pueden cambiar drásticamente durante la implementación de estas herramientas, por lo que algunas características mostradas en las betas no se verán iguales a la versión final desplegada a todos los perfiles.