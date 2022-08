WhatsApp comunidades ya está disponible en Perú | Fuente: RPP

WhatsApp sigue acelerando el ritmo de actualizaciones y no perder liderazgo en el complejo mundo de la mensajería instantánea. Y sí, resulta complejo ver cómo una app que nació como servicio para intercambio de mensajes se haya convertido hoy en una plataforma de transacciones y estrategias corporativas, además de unir a las personas con distintos intereses. Hoy, Perú forma parte de un selecto grupo de países que comienza a probar, de manera exclusiva, la nueva función “Comunidades”.

Desde este lunes, y de manera gradual durante las próximas dos semanas, los usuarios peruanos de WhatsApp comenzarán a ver una modificación en la interfaz de usuario, que reemplaza la cámara en la esquina superior izquierda para dar paso al ícono de “comunidades”.

“Las comunidades de WhatsApp te van a permitir gestionar, de mejor forma, a quienes administran muchos grupos de WhatsApp”, señala a RPP Paloma Szerman, Gerenta de Políticas Públicas para América Latina en WhatsApp. “Durante pandemia, surgió un uso orgánico en estas comunidades de vida real, que muchas veces están compuestas por distintos grupos; que, de algún modo, son diferenciados entre sí, pero están englobados en un mismo paraguas”.

Comunidades de WhatsApp: qué son

La herramienta “Comunidades” permitirá a administradores de varios grupos en la app poder gestionar la comunicación de manera eficiente y mejor dirigida. En el caso de estructuras organizacionales como colegios, empresas, medios de comunicación o clubes, “Comunidades” permitirá organizar en áreas a personas y dirigir mejor sus mensajes únicos o su interacción.

Paloma Szerman, Gerenta de Políticas Públicas para América Latina en WhatsApp. | Fuente: EPP

“Algo muy común es un club deportivo, que tiene distintos equipos de distintos deportes o que están divididos entre equipos de mujeres y varones. Los líderes de ese club deportivo son, también, los que gestionan y administran esas comunicaciones que muchas veces se ven plasmadas en grupos de WhatsApp”, añade Szerman.

Bajo esta idea “Comunidades” ayuda a administradores a hacer algo que, orgánicamente, comenzamos a hacer con WhatsApp en los últimos años, ordenar en grupos. ¿La diferencia? La interacción es más sencilla porque, como organizadores, podemos enviar mensajes a uno, dos o varios grupos a la vez, en función de la temática, sin necesidad de copiar y pegar el mensaje entre todos.

“Tal vez te pasó que estás en muchos grupos y te llega información duplicada, o que administras muchos grupos y tuviste que enviarle información a justamente estos grupos que forman parte de tu misma comunidad encima. Tal vez te olvidaste de uno porque los tienes a todos separados. Entonces, ‘comunidad’ va a ordenar esto”, remarca la ejecutiva de WhatsApp.

WhatsApp “comunidades”: disponible en Perú

No es extraño ver que WhatsApp escoge al Perú para las primeras pruebas masivas de “Comunidades”. De hecho, Meta analiza mucha información de usuarios a nivel global y, usando estas métricas, determina el nivel de uso de sus herramientas. Y, en Perú, WhatsApp se usa en prácticamente todos los teléfonos inteligentes contactados a la red.

Además de esa métrica, Meta ha escogido al Perú previamente para otros proyectos. Hace unos años, antes de llamarse Meta, Facebook lanzó primero en nuestro país la opción Messenger Kids, una herramienta de control parental dentro de la mensajería de la red social.

Años después, el programa Internet.org inició un programa piloto para otorgar bolsas de datos en todas las operadoras para una navegación libre de los servicios de Facebook, como un sistema de emergencia al consumir nuestra recarga de datos.

“Lo que queremos es tener un impacto positivo en las comunidades. Esta es una muy buena noticia para los líderes comunitarios y para quienes forman parte de esas comunidades: poder comunicarse de mejor manera al final del día, sea cual sea el tipo de comunidades que tenga, sea un colegio o un club o una empresa”, subraya Paloma.

Comunidades de WhatsApp: cómo funciona

Para poder acceder a esta función, desde Perú y otros países incluidos en este plan piloto, debemos contar con la versión más reciente de WhatsApp en cada dispositivo asociado a nuestra cuenta. Al iniciar sesión, aparecerá un ícono nuevo en la esquina superior izquie4rda que reemplaza a la cámara de la aplicación.

Los usuarios encontrarán esta nueva interfaz | Fuente: RPP

Al darle clic, nos dará la bienvenida a “comunidades” y, desde ahí, podemos escoger los grupos que conformarán esa comunidad y agregarlos. Si eres un docente con muchos salones a cargo, puedes crear una comunidad con el nombre de la entidad educativa y añadir grupos con nombre de salón.

Una vez que organizas cada comunidad, podrás enviar mensajes generales - a todos los grupos – o interactuar con grupos específicos dentro de ese bloque comunitario. La diferencia con “grupos” es que no tendrás que buscar manualmente, en una larga lista de chats, a cada uno. Todos estarán centralizados y organizados.

“Comunidades crea un directorio de grupos. Entonces, cuando entras al listado de conversaciones, pues entrar a la comunidad y ver los grupos que forman parte de esa comunidad. Después de eso, la experiencia dentro de cada grupo en sí mismo va bastante parecida a lo que viene siendo hasta ahora”.

Comunidades también llega a WhatsApp Business

Esta nueva función llega a dos de las tres apps que WhatsApp mantiene para usuarios: WhatsApp Messenger y WhatsApp Business (hay una tercera que es para API), y ambas añadirán “comunidades” a la interfaz.

Esta nueva herramienta permitirá a los administradores de las cuentas personales y empresariales administrar las conversaciones entre diversos grupos y unificarlos en una sola página.

Comunidades de WhatsApp y la privacidad

Otro detalle importante señalado por Szerman es que esta inclusión no altera, en absoluto, la privacidad de la conversación y la encriptación de punto a punto: “Si alguien se suma a una comunidad preexistente, no va a poder ver la conversación anterior por el cifrado de extremo a extremo. Solamente quienes formaron parte de una conversación puedan ver su contenido, y si un nuevo integrante no formaba parte de esa conversación, entonces no verá ese contenido”.

Por otro lado, la privacidad de los números personales también se mantendrá en esta nueva modalidad. En ese caso, WhatsApp recomienda ajustar las opciones de privacidad para esconder datos a usuarios no añadidos, de tal manera que no pueda visualizarse el estado en línea, la foto de perfil o cualquier dato sensible.