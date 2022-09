Con este bot, podrás convertir una nota de voz a texto de WhatsApp fácilmente, sin instalar una app de terceros y gratis. | Fuente: Meta/WhatsApp

WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea de Meta, sigue trabajando para incluir una variedad de funciones que los usuarios requieren. Una de ellas es la transcripción de audio a texto, la cual ya funciona en Telegram mediante su plan Premium, y si bien aún no está disponible de forma oficial, existe un método para convertir las notas de voz que recibamos en un mensaje de texto que no requiere que instalemos alguna otra app o que nos cueste dinero.

Si bien desde hace algún tiempo ya existen métodos por los que los usuarios de WhatsApp pueden convertir los audios que reciben en texto para leerlos en mitad de reuniones o cuando están ocupados, con esta forma de transcripción no se necesita de una aplicación de terceros o alguna forma de pago adicional. Este método es bastante fácil y funciona tanto en iPhone como en Android.

Alfred the Transcriber, un bot no oficial de WhatsApp

Para poder convertir un audio en texto, podemos recurrir a “Alfred the Transcriber”, un bot creado para WhatsApp que tiene la capacidad de transcribir una nota de voz a texto. Para poder usar esta inteligencia artificial, basta con agregar el número telefónico +14156809230 a nuestros contactos o también ingresar al siguiente enlace.

Con el contacto en nuestra agenda, solo basta con abrir el chat del usuario que te envió la nota de voz que desees convertir a texto, elegir la opción de reenviar y mandárselo al bot. En cuestión de segundos, “Alfred the Transcriber” te enviará en un mensaje de texto lo que pudo reconocer del audio que le enviaste.

Cuando la nota de voz sea enviada correctamente, el bot automáticamente escribirá el mensaje “Alfred is typing” (Alfred está escribiendo) y luego mandará la transcripción de dicho audio. No obstante, la IA tiene limitantes ya que solo funciona con audios de 60 segundos como máximo. Si intentas que transcriba uno que supere dicho límite, solo recibirás una notificación que te recuerda que no puede trabajar con tu archivo.

Es importante resaltar que el bot no es infalible ya que, dependiendo de la calidad del audio así como también de la pronunciación y la velocidad con la que habla el emisor, puede llegar a confundir algunas palabras. No obstante, es una opción más que válida si estamos en un apuro y además suele funcionar bastante bien.

Así funciona el bot "Alfred the Transcriber" en WhatsApp. | Fuente: Xataka Móvil

A tomar en consideración

Si bien el bot no requiere que instales otra app o de un pago por su servicio, recuerda que existe un equipo trabajando detrás de “Alfred the Transcriber” capaz de acceder a los audios que envías. El cifrado de extremo a extremo con el que se encriptan los mensajes de WhatsApp sigue funcionando pero, ya que los desarrolladores también forman parte de la conversación, no hay nada que asegure la privacidad de tus notas de voz.

Por supuesto, gracias a este mismo sistema, puedes estar seguro de que el bot no compartirá tus audios con otras personas a través del mismo WhatsApp. De todos modos, si piensas utilizar a “Alfred the Transcriber” a partir de ahora, ten en cuenta todos estos detalles para conservar la seguridad en tu experiencia.

