WhatsApp apostaría por cambiar a códigos QR para migrar mensajes | Fuente: RPP

WhastApp y yo hemos mantenido un impase por años. Debido a mi trabajo, por el que debo probar varios teléfonos en poco tiempo, debo hacer copias diarias de seguridad y esperar entre 10 a 20 minutos para poder usar la app de Meta en mi teléfono, hasta que el paso de mensajes y archivos me permita volver a mis conversaciones. Es un problema muy específico, y seguro tú no necesitas sufrir por esto. Bueno, parece que yo tampoco seguiré sufriendo con una nueva función para reducir el tiempo de cambio. segura.

De acuerdo con WABetaInfo, la versión Beta 2.23.9.19 de WhatsApp para Android integra una función para mejorar la migración de todos los mensajes a un nuevo teléfono sin necesidad de una copia de seguridad en Google Drive. Esto, por el momento reservado para equipos bajo Android, ha comenzado a aparecer a algunos usuarios.

Esto tiene múltiples ventajas. Por un lado, los tiempos para el cambio de smartphone se reducen drásticamente porque el proceso depende menos de la conexión del smartphone origen hacia la nube y el retorno de la data al nuevo equipo dependiendo de la velocidad de internet disponible. Por otro, tenemos la capacidad de iniciar sesión más rápido en los equipos vinculados previamente con la cuenta principal, ya que se pierden todas al cambiar el teléfono desde el que iniciamos sesión originalmente.

Sin embargo, no hay mención respecto a la encriptación de este proceso, aunque seguramente Meta debe estar considerando este protocolo, debido a que la copia de seguridad de Google Drive no está cifrada. Este nuevo esquema, además, debería permitir una mejor condición de uso para traspasar nuestro historial de chats entre iOS y Android, aunque esto no ha sido aclarado.ntraseña

Así luce el nuevo sistema de códigos QR parea migración de mensajes | Fuente: WABetaInfo

WhatsApp y los códigos QR

Actualmente, WhatsApp incorpora el escaneo de códigos QR para iniciar sesión en otros dispositivos o sistemas operativos. Por lo general, los usuarios suelen acceder al servicio de mensajería desde WhatsApp Web usando un navegador, o mediante la app de escritorio de WhatsApp disponible para diversos sistemas operativos.

Recientemente, la submarca de Meta añadió la capacidad de vincular smartphones y Tablets mediante el mismo procedimiento de escaneado, permitiendo el uso de múltiples equipos conectados a una sola cuenta.

En este caso específico, WABetaInfo señala que este nuevo mecanismo se ubica en la opción de Chats dentro de los ajustes. Tras una nueva ventana que anuncia el nuevo proceso de migración, se escanea el código QR para habilitar el traspaso. No hay detalles sobre el uso de conectividad entre equipos mediante combinación de tecnologías inalámbricas – algo como lo que hace Nearby, por ejemplo – o si es una conexión directa a servidores de WhatsApp.

VIDEO: recupera tus chats en WhatsApp | Fuente: WhatsApp

WhatsApp: cómo funcionan las copias de seguridad

WhatsApp tiene una opción de copia de seguridad que te permite guardar una copia de tus mensajes y archivos multimedia en la nube, para que puedas restaurarlos en caso de que pierdas tu dispositivo o cambies a uno nuevo. La copia de seguridad de WhatsApp se puede hacer de varias maneras:

Copia de seguridad en Google Drive (para Android) o iCloud (para iOS): puedes configurar tu WhatsApp para que haga automáticamente una copia de seguridad en la nube en una frecuencia que tú elijas. Para hacerlo, abre la aplicación WhatsApp, ve a Configuración > Chats > Copia de seguridad y selecciona la opción de "Copia de seguridad en Google Drive" o "Copia de seguridad en iCloud". También puedes hacer una copia de seguridad manualmente en cualquier momento.

Copia de seguridad local: si no deseas hacer una copia de seguridad en la nube, puedes hacer una copia de seguridad local en tu dispositivo móvil. Para hacerlo, conecta tu dispositivo a tu computadora y copia la carpeta de WhatsApp a tu computadora. Esta opción solo es recomendable si tienes suficiente espacio en tu dispositivo y realizas copias de seguridad con frecuencia.

Es importante tener en cuenta que la copia de seguridad de WhatsApp no se cifra de extremo a extremo, lo que significa que tus mensajes y archivos multimedia están en riesgo de ser vistos por terceros. Por lo tanto, debes tomar medidas adicionales para proteger tu privacidad y seguridad, como activar la autenticación de dos factores en WhatsApp y asegurarte de que tu cuenta de Google o iCloud esté protegida con una co