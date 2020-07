WhatsApp está cerca de habilitar la nueva función para enlazar nuestra cuenta con varios dispositivos | Fuente: Unsplash | Fotógrafo: Halacious

Los ritmos de actualización de WhatsApp no han descendido. Tras la liberación oficial de “Modo Oscuro” para la versión WhatsApp Web, una de las funciones más voceadas por los desarrolladores ya prepara su llegada: el uso de una cuenta en varios dispositivos.

De acuerdo con reportes de WABetaInfo, sitio dedicado al escrutinio de las versiones de prueba dentro de WhatsApp, la versión 2.20.196.8 ya se encuentra disponible en el programa Beta y añade, solo para desarrolladores, esta nueva opción.

La publicación señala que, si bien la versión puede ser descargada directamente, estas nuevas funciones no aparecen porque siguen en desarrollo. Si descargas la reciente versión del programa de Beta en Android y no encuentras estas funciones, no te preocupes. No están publicadas para usuarios fuera del círculo de desarrolladores, pero esta versión la trae incluida.

En lugar de "WhatsApp Web" aparece la indicación "Equipos vinculados" | Fuente: WABetaInfo

Así luce la nueva ventana para añadir equipos a la cuenta de WhatsApp | Fuente: WABetaInfo

En esta fase, WhatsApp viene probando la nueva función para permitir el uso de una sola cuenta hasta en cuatro dispositivos distintos. La interfaz de usuario para este apartado aun se mantiene en desarrollo, y adopta la que ya conocemos de WhatsApp Web.

Cuando autorizamos un nuevo equipo al entorno, todos los equipos que se encuentren configurados bajo nuestra cuenta emitirán una notificación.

Así luce el buscador de imágenes en WhatsApp | Fuente: WABetaInfo

Otra de las novedades es la inclusión de un buscador de archivos en “Modo avanzado”, que le permite al usuario encontrar desde una sola ventana fotos, videos o links específicos compartidos en algún chat.

No hay fecha definitiva para la llegada de esta función, pero recuerda que hay un anuncio oficial de herramientas liberadas recientemente en la plataforma, así que a tener paciencia.