Separen su espacio: WhatsApp permitirá el uso de nombres de usuario, como una red social

WhatsApp, la popular aplicación de mensajería, está trabajando en una nueva función que permitirá a los usuarios configurar un nombre de usuario. Esta función aún está en desarrollo, pero se espera que esté disponible en una futura actualización de la aplicación. Con los nombres de usuario, los usuarios podrán elegir un identificador único para su cuenta. Esto podría facilitar que los usuarios se encuentren entre sí, especialmente si no conocen los números de teléfono de los demás.

WhatsApp ha afirmado a WABetaInfo que los nombres de usuario estarán protegidos por cifrado de extremo a extremo, la misma tecnología de seguridad que se utiliza para proteger todos los mensajes de WhatsApp. Esto significa que solo el remitente y el destinatario de un mensaje podrán leerlo, incluso si alguien conoce el nombre de usuario del remitente o el destinatario.

De acuerdo con el medio, algunos usuarios han expresado preocupaciones sobre las implicaciones de privacidad de los nombres de usuario de WhatsApp. Les preocupa que sus nombres de usuario puedan ser utilizados para rastrearlos o identificarlos en público.

Así luce la app con la opción de nombre de usuarioFuente: WABetaInfo

WhatsApp ha respondido a estas preocupaciones diciendo que tomará medidas para proteger la privacidad de los usuarios. Por ejemplo, los nombres de usuario no serán visibles para otros usuarios de forma predeterminada. Los usuarios tendrán que optar por compartir su nombre de usuario con los demás.

Los nombres de usuario de WhatsApp son una nueva función que aún está en desarrollo. Sin embargo, tienen el potencial de hacer de WhatsApp una aplicación más fácil de usar y segura.

El avance de WhatsApp en seguridad y privacidad

WhatsApp es una popular aplicación de mensajería que es utilizada por miles de millones de personas en todo el mundo. La aplicación tiene un fuerte enfoque en la seguridad y la privacidad, y ha implementado una serie de funciones para proteger los datos de los usuarios.

Una de las características de seguridad más importantes en WhatsApp es el cifrado de extremo a extremo. Esto significa que los mensajes se cifran cuando se envían y solo pueden ser descifrados por el destinatario. Esto evita que cualquier otra persona, incluido WhatsApp, pueda leer los mensajes.

WhatsApp también cuenta con otras características de seguridad, como la autenticación de dos factores, que ayuda a proteger las cuentas de los usuarios contra accesos no autorizados. Además, WhatsApp cuenta con un equipo de expertos en seguridad que trabaja constantemente para mejorar la seguridad de la aplicación.

Además de la seguridad, WhatsApp también se toma en serio la privacidad. La aplicación no recopila datos personales que no sean necesarios para su funcionamiento. Por ejemplo, la app no recopila los datos de ubicación de los usuarios.

WhatsApp está comprometido con la protección de la privacidad y la seguridad de los usuarios. La aplicación tiene un sólido historial en este sentido y continúa invirtiendo en nuevas funciones de seguridad.