WhatsApp ya prepara los “Canales”: así piensa competir con Telegram en su propio terreno

WhatsApp ha estado trabajando en su propia versión de canales para proporcionar a sus usuarios una alternativa a una de las características más populares de Telegram. Sin embargo, no ha sido hasta ahora que se han podido ver las capturas de pantalla de la interfaz y el funcionamiento de esta nueva herramienta, que estará disponible en una futura actualización de la aplicación.

Gracias a WABetaInfo, se han compartido capturas de pantalla que muestran cómo la llegada de los canales supondrá algunos cambios en los diferentes apartados de la aplicación. En las dos imágenes compartidas, tomadas de la versión beta de WhatsApp 2.23.10.14 para Android, se observa que se introducirá la función de "Canales" que permitirá compartir noticias, información sobre eventos y más con un gran público.

La seguridad de los canales es una preocupación de WhatsApp, ya que los seguidores no pueden ver el número de teléfono del creador y administrador del canal. Además, los canales pueden tener seguidores ilimitados.

Así luce la interfaz de los canales de WhatsAppFuente: WABETAINFO

Otro cambio importante es que la barra de herramientas de WhatsApp ubicada en la parte inferior de la pantalla mostrará la pestaña "Actualizaciones" en lugar de la sección "Estados". En esta pestaña, se combinarán los estados y los canales a los que estamos suscritos.

Aunque la función se encuentra en desarrollo y aún no está disponible para los usuarios de la aplicación, la interfaz casi finalizada indica que no tardará demasiado en llegar en fase de pruebas a la versión beta de WhatsApp. No obstante, WABetInfo señala que podría haber una posible restricción de un millón, que da la sensación de capacidad sin límite. Habrá que esperar a ver qué sucede cuando se lancen los canales.

WhatsApp sigue acaparando mercado

WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea multiplataforma que se fundó en 2009 por Jan Koum y Brian Acton. Desde entonces, ha experimentado un crecimiento espectacular en su base de usuarios y en la gama de funciones que ofrece. Actualmente, cuenta con más de 2.000 millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo, lo que la convierte en una de las aplicaciones de mensajería más populares del mundo.

En 2014, Facebook adquirió WhatsApp por 19.000 millones de dólares, lo que permitió a la aplicación expandirse aún más y agregar nuevas funciones, como videollamadas y llamadas de voz. También mejoró la seguridad y privacidad de la plataforma a través de la incorporación del cifrado de extremo a extremo en todas las comunicaciones.

Además de las videollamadas y llamadas de voz, WhatsApp también ha agregado una serie de funciones a lo largo de los años, como los Estados (una función similar a las historias de Instagram), la verificación en dos pasos y la autodestrucción de mensajes. También ha mejorado la experiencia de uso con nuevas funciones de búsqueda y organización de mensajes.

En los últimos años, WhatsApp ha estado trabajando para mejorar la seguridad y privacidad de la plataforma, incluyendo la eliminación de cuentas inactivas y la introducción de nuevas políticas para combatir la desinformación y el abuso. Sin embargo, también ha enfrentado críticas por su manejo de los datos personales de los usuarios y la propagación de noticias falsas a través de la aplicación.

A pesar de estas controversias, WhatsApp sigue siendo una de las aplicaciones de mensajería más populares del mundo, con un crecimiento constante de su base de usuarios y la incorporación de nuevas funciones para mejorar la experiencia de los usuarios.