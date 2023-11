WhatsApp podría introducir publicidad en sus Estados

WhatsApp sigue trabajando en la manera de integrar apps en la aplicación.

Esto fue confirmado por Will Cathcart, cabeza de WhatsApp en una entrevista para el medio brasileño UOL.

Cathcart aclaró que WhatsApp no planea agregar publicidad en los chats, como afirmó el diario Financial Times en septiembre.

“El artículo afirmaba que íbamos a poner anuncios en la bandeja de entrada. No estamos haciendo eso, no lo estamos discutiendo. No creemos que ese sea el modelo correcto. La gente, cuando abre su bandeja de entrada, no quiere ver publicidad”, aseguró.

Publicidad en WhatsApp: ¿Dónde se ubicaría?

Sin embargo, el jefe de WhatsApp indicó que la app podría agregar publicidad en otros lugares.

Las ubicaciones o estados (similares a las Historias de Instagram) podrían ser el lugar elegido por WhatsApp.

También indicó que la app podría generar ingresos apoyándose en los Canales, donde estos podrían cobrar a las personas para suscribirse, o cobrando a personas que quieran promocionar sus Canales.