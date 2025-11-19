Roger Federer es anunciado como nuevo miembro del Salón de la Fama del tenis

El extenista suizo es el primero del 'Big Three' que recibirá este honor en agosto del próximo año.

El extenista suizo Roger Federer, ganador de 20 Grand Slams y uno de los mejores en la historia de este deporte, ha sido incluido este miércoles en el Salón de la Fama del tenis. El helvético recibió la noticia durante una reunión que mantuvo con algunas de las jóvenes promesas del país en Zurich.

"Es un gran honor ser incluido en el Salón de la Fama del tenis y estar al lado de tantos grandes campeones de la historia de este deporte. A lo largo de mi carrera siempre he valorado la historia del tenis y el ejemplo que dejaron los que vinieron antes que yo. Ser reconocido de esta manera por el deporte y por mis compañeros es algo muy bonito", expresó tras conocer de este reconocimiento.

La ceremonia para Roger Federer tendrá lugar en agosto del próximo año en la ciudad estadounidense de Newport, donde está localizado el Salón de la Fama del tenis.

Federer es el primer miembro del 'Big Three', que conforma junto a Rafael Nadal y Novak Djokovic, en recibir este honor. En setiembre del 2022 se retiró del deporte jugando un partido de dobles en la Laver Cup, desde entonces solo ha tenido esporádicas apariciones en el circuito ATP.



A lo largo de su extensa carrera ganó 20 Grand Slams, sumó 310 semanas como número uno y ganó 103 títulos, solo por detrás de Jimmy Connors, que consiguió 109. Además, el suizo es el hombre con más títulos en la historia de Wimbledon (8) y tiene el récord de más semanas consecutivas en lo más alto, con 237.

Federer ha señalado en anteriores ocasiones su deseo de realizar partidos de exhibición por el mundo. Sin embargo, eso aún continúa sin concretarse.