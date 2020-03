Sorteo de la llave entre Corea e Italia. | Fuente: @federtennis

El coronavirus sigue siendo noticia a nivel mundial, y los deportes no son ajenos a ello. No solamente el fútbol se ha visto afectado, sino también el tenis. En la Copa Davis, para ser más específicos, el partido entre Japón y Ecuador se programó sin público, y China no pudo participar.

Pero no es todo. Este jueves, la cuenta Federtennis, especializada en información de la Federación Italiana de Tenis, publicó una fotografía del sorteo de la llave entre Italia y Corea, y en la imagen se observa a los asistentes (representantes y periodistas) sentados manteniendo una distancia considerable, para evitar el contagio.

La distancia dispuesta por la organización de la Copa Davis es de un metro y medio como mínimo entre cada instancia. Además, se supo que la serie en Cagliari se jugará a puertas cerradas.

Este viernes, a las 6:00 am. (hora de Perú), Fabio Fognini y Duckhee Lee abrirán la serie, junto a Gianluca Mager y Ji Sung Nam. Un día después, a las 5:00 am. (hora peruana), Stefano Travaglia chocará con Ji Sung Nam, Fabio Fognini también con Ji Sung Nam y Gianluca Mager con Duckhee Lee.