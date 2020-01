Nadal y Kyrgios se enfrentarán en la cuarta ronda del Abierto de Australia. | Fuente: Twitter: ATPtour

La mesa servida para el primer gran duelo del Abierto de Australia. Cuando se realizó el sorteo del certamen, existía la posibilidad que para la cuarta ronda se tuviera un cruce entre Rafael Nadal y Nick Kyrgios, dos tenistas que suelen tener personalidades distintas dentro del circuito y que han tenido diversos episodios polémicos, casi siempre a raíz de las actitudes que protagoniza el australiano.

Se enfrentarán otra vez, luego que Kyrgios venciera al ruso Karen Kachanov en un desgastante partido por 6-2, 7-6, 6-7, 6-7 y 7-6 (10). Así, Nadal, quien horas antes había conseguido derrotar a Pablo Carreño, espera por el oceánico en una llave que tiene mucho morbo.

Rafa no es del gusto de Kyrgios y lo ha demostrado en diversas oportunidades. En el último Wimbledon, Nick le tiró un pelotazo al español y después confesaría que fue intencional. En el presente Grand Slam, se burló del número 1 del ATP imitando sus gestos en el cotejo que sostuvo con Gilles Simon.

Kyrgios le tiró un bombazo 💣 a Nadal y este le aventó una mirada condenatoria. 😒#Wimbledon pic.twitter.com/l6InpYg3zP — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) July 4, 2019

Con lo que era un probable enfrentamiento, Nadal se refirió sobre su próximo rival e hizo notar su poca afinidad. “Cuando está dispuesto a jugar su mejor tenis y juega con pasión, forma parte de los jugadores que añaden un plus a nuestro circuito. Pero cuando hace de las suyas, por supuesto que eso no me gusta”, dijo el manacorí.

En los duelos directos, Rafa cuenta con un 4-3 a su favor, aunque en los dos partidos que sostuvieron en pista dura, escenario como el del Abierto de Australia, Nick siempre resultó vencedor.