Rafael Nadal se enfrenta a su compatriota Pablo Carreno Busta | Fuente: AFP | Fotógrafo: WILLIAM WEST

El número 1 ya está en octavos de final del Abierto de Australia. Rafael Nadal no tuvo problemas para eliminar a su compatriota Pablo Carreño en la tercera ronda del torneo.

Rafael Nadal venció de forma contundente a Pablo Carreño por 3-0 con parciales de 6-1, 6-2 y 6-4. Los dos primeros set fueron superados con facilidad. El tercero Carreño opuso un poco de resistencia, pero finalmente Rafa demostró por qué es el número 1.

"Sin ninguna duda, fue mi mejor partido del torneo hasta ahora. Hay una diferencia enorme entre hoy y los días anteriores", destacó el tenista mallorquín.

Nadal sigue así adelante en su reto de conquistar su vigésimo título del Grand Slam e igualar así el récord del suizo Roger Federer.

En octavos de final, Nadal tendrá como rival al local Nick Kyrgios (26º), que en cinco sets y 4h26 de partido se deshizo del ruso Karen Khachanov (17º) por 6-2, 7-6 (7/5), 6-7 (6/8), 6-7 (7/9) y 7-6 (10/8).

"Cuando está dispuesto a jugar su mejor tenis y juega con pasión, forma parte de los jugadores que añaden un plus a nuestro circuito. Pero cuando hace de las suyas, por supuesto que eso no me gusta", apuntó Nadal sobre el tenista australiano.









Tenistas 1er set 2do set 3er set

Nadal 6 6 6

Carreño 1 2 4







Rafael Nadal venció en la segunda ronda a Federico Delbonis | Fuente: AFP or licensors | Fotógrafo: MANAN VATSYAYANA

Rafael Nadal vs. Pablo Carreño se enfrentarán en la cancha principal del Rod Laver Arena. El duelo de españoles corresponde a la tercera ronda del Abierto de Australia. El partido está pactado para las 10:15 de la noche (hora peruana), pero podría sufrir un poquito de retraso.

El número 1 de la ATP confía en lograr su clasificación a los octavos de final del Abierto de Australia. En la segunda ronda, Nadal eliminó a Delbonis por 3-0.

Ya están en los octavos de final Novak Djokovic, Roger Federer. .

Por su parte, el australiano Nick Kyrgios ha sido escuchado por los organizadores, que han programado su partido en la sesión de tarde-noche ante el ruso Karen Khachanov (N.16), en su pista favorita, Melbourne Arena.