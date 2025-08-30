Un match point de amor en el US Open: aficionado le propone matrimonio a su novia en pleno partido de Aryna Sabalenka

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

¡El amor está en el aire en el US Open! Un aficionado interrumpió el partido entre la bielorrusa Aryna Sabalenka y la canadiense Leylah Fernandez, para proponerle matrimonio a su novia; hecho que acaparó la atención de todo el estadio Louis Armstrong, en Nueva York.

Aprovechando un descanso en el duelo, el enamorado sacó un anillo de su bolsillo y se hincó ante su pareja. La joven no ocultó su sorpresa y, con lágrimas en el rostro, aceptó la propuesta de matrimonio.

“¡Sí, acepto!”, dijo la novia, mientras que el público en el estadio estalló en gritos y aplausos de felicitación.

El video de la propuesta de matrimonio rápidamente se volvió viral en redes sociales, con miles de comentarios dedicados a la feliz pareja.



A moment of love at the US Open!



Congratulations! 💍#LoveattheUSOpen pic.twitter.com/M3px6ccMM5 — US Open Tennis (@usopen) August 30, 2025

“Miré a mi novio... Sin presión”

En la conferencia de prensa postpartido, Aryna Sabalenka fue consultada por la pedida de mano. “Intentaba no sonreír, porque es muy tierno. Les deseo un feliz matrimonio”, comentó la número uno del mundo.

Luego, con algo de humor, agregó: “Miré a mi novio... Sin presión”.

En lo que respecta al partido, Sabalenka se llevó la victoria sobre Fernandez, con parciales 6-3 y 7-6(2); y clasificó a octavos de final del US Open, instancia en la que enfrentará a la española Cristina Bucsa.

