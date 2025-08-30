Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 31 de agosto | "Cuando te conviden, ve a sentarte en el último puesto, para que, cuando venga el que te convidó, te diga: Amigo, sube más arriba"
EP 1064 • 12:18
RPP Data
RPP Data
Casi 2 mil fallecidos en accidentes de tránsito en carreteras y compañías con más multas siguen operando
EP 289 • 04:11
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político
EP 211 • 03:46

Un match point de amor en el US Open: aficionado le propone matrimonio a su novia en pleno partido de Aryna Sabalenka

Aryna Sabalenka deseó muchos éxitos a la feliz pareja.
Aryna Sabalenka deseó muchos éxitos a la feliz pareja. | Fuente: EFE / US Open
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

La bielorrusa contó que, cuando vio a la pareja, su reacción fue mirar a su novio. “Sin presiones”, bromeó la número uno del mundo.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

¡El amor está en el aire en el US Open! Un aficionado interrumpió el partido entre la bielorrusa Aryna Sabalenka y la canadiense Leylah Fernandez, para proponerle matrimonio a su novia; hecho que acaparó la atención de todo el estadio Louis Armstrong, en Nueva York.

Aprovechando un descanso en el duelo, el enamorado sacó un anillo de su bolsillo y se hincó ante su pareja. La joven no ocultó su sorpresa y, con lágrimas en el rostro, aceptó la propuesta de matrimonio.

“¡Sí, acepto!”, dijo la novia, mientras que el público en el estadio estalló en gritos y aplausos de felicitación. 

El video de la propuesta de matrimonio rápidamente se volvió viral en redes sociales, con miles de comentarios dedicados a la feliz pareja.

“Miré a mi novio... Sin presión”

En la conferencia de prensa postpartido, Aryna Sabalenka fue consultada por la pedida de mano. “Intentaba no sonreír, porque es muy tierno. Les deseo un feliz matrimonio”, comentó la número uno del mundo.

Luego, con algo de humor, agregó: “Miré a mi novio... Sin presión”.

En lo que respecta al partido, Sabalenka se llevó la victoria sobre Fernandez, con parciales 6-3 y 7-6(2); y clasificó a octavos de final del US Open, instancia en la que enfrentará a la española Cristina Bucsa.

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
Aryna Sabalenka US Open Tenis

Más sobre Grand Slam

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA