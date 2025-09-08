Lo tiene claro: Jannik Sinner dio con la clave para mejorar su tenis y volver a vencer a Carlos Alcaraz

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Fue superado. Jannik Sinner perdió el pasado domingo 3-1 ante Carlos Alcaraz en lo que fue la final del US Open 2025, que se jugó en la ciudad de New York.

Por un marcador de 2-6, 6-3, 1-6 y 4-6 es que Jannik Sinner tuvo que ver cómo el español Carlos Alcaraz levantó el título de campeón del US Open, el último Grand Slam del año. Por ejemplo, es la séptima derrota del italiano a manos del nuevo número del mundo desde el año 2024, lo cual muestra la superioridad del nacido en El Palmar.

Es por ello que Sinner, en conferencia de prensa, dio cuenta en qué debe mejorar para recuperar la cima del ránking ATP y volver a ganarle a 'Carlitos', si es que lo tiene nuevamente al frente en una cancha de tenis.

Sinner quiere volver a vencer a Alcaraz

"Estuve muy predecible en la cancha. Él cambió el juego. Ese también es su estilo de juego. Ahora me toca a mí si quiero hacer cambios o no. Definitivamente vamos a trabajar en eso", sostuvo a los medios de comunicación.

Posteriormente, destacó que no tiene problemas si es que cae en diversos cotejos en el corto y mediano plazo, si es que de los mismos saca enseñanzas.

"No hice un solo saque y volea. No usé muchas dejadas. Entonces llegas al punto en que tienes que jugar contra Carlos, tienes que salir de tu zona de confort. Voy a intentar… quizás incluso perder algunos partidos de ahora en adelante, pero intentando hacer algunos cambios", remarcó.

Por último, Jannik Sinner añadió que buscará "ser un poco más impredecible como jugador. Eso es lo que tengo que hacer, intentar convertirme en un mejor tenista. Al fin y al cabo, ese es mi principal objetivo".

Las palabras de Alcaraz hacia Sinner

También hubo declaraciones de parte del campeón en el US Open, Carlos Alcaraz, hacia Jannik Sinner. Las dio en la ceremonia de premiación en el Arthur Ashe Stadium.

Te veo más que a mi familia. Es bueno compartir la cancha contigo, verte mejorar cada día con tu equipo. Felicitaciones por todo que haces.