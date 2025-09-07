Técnico de Italia tras coronarse campeón del Mundial de Vóley: "Me emocionó más que los Juegos Olímpicos"

Julio Velasco agradeció a su comando técnico y a sus jugadoras por el trabajo que realizaron para alcanzar el título del Mundial de Vóley.

Italia se consagró campeón del Mundial de Vóley tras vencer en la final 3-2 a Turquía. Luego del partido, el técnico Julio Velasco aseguró que este título le emocionó más que el de los Juegos Olímpicos por lo extenso que fue el campeonato.

"Este éxito me emocionó aún más que los Juegos Olímpicos, porque fue una competición larga, difícil y llena de obstáculos. Por eso tiene un sabor diferente y maravilloso", explicó el argentino.

"Es una victoria que también se debe al trabajo que realizamos fuera de la cancha. Quería chicas independientes y con autoridad, y tengo un grupo que ha logrado grandes cosas", complementó.

Velasco agradece a comando técnico y jugadoras

Por otro lado, Velasco agradeció a su comando técnico y a sus jugadoras por el trabajo que realizaron para alcanzar el título del Mundial de Vóley.

"Estas chicas trabajaron con gran dedicación y jugaron con valentía, incluso cuando lo pasábamos mal. Son valores muy importantes, y creo que este grupo merecía ganar así", indicó Velasco.

"Un agradecimiento también a mi equipo, desde el personal médico hasta el cuerpo técnico: hombres y mujeres excepcionales que contribuyeron a este triunfo. Barbolini, Cichello, el ojeador Taglioli, el director técnico Marcello Capucchio, todos fueron fundamentales para este triunfo", finalizó.