Alcaraz vs. Sinner: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partidazo por la final del US Open?

Guía TV, Alcaraz vs Sinner por la final del US Open.
Guía TV, Alcaraz vs Sinner por la final del US Open. | Fuente: EFE
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Consulta todos los detalles de lo que será el cotejo entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en Nueva York.

Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO hoy en el marco de la gran final del US Open 2025, el último Grand Slam del año.

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. Números 1 y 2 del mundo. Cuatro finales disputadas este año, Roland Garros y Wimbledon incluidas. Nueva York acogerá la quinta, el gran duelo generacional que ya ha tomado el testigo de la rivalidad entre Roger Federer, Novak Djokovic y Rafael Nadal.

"Todo el mundo espera y da por hecho que la final será entre ellos dos", afirmó hace unos días Djokovic. "Voy a tratar de arruinarles los planes", añadió el veterano tenista serbio, que este sábado fracasó en su intento, eliminado por Alcaraz en semifinales.

La sensación a lo largo de estas dos semanas en Nueva York era la de una final cantada, imposible de frenar. "Son demasiado buenos", admitió un 'Nole' resignado tras su eliminación.

¿Cómo llegan Alcazar y Sinner a la final del US Open 2025?

El tenista español llega de derrotar 3-0 Djokovic en la ronda pasada, mientras que el italiano viene de vencer 3-2 al canadiense Felix Auger Aliassime.

¿Cuándo y dónde juegan Alcaraz vs Sinner en vivo por la final del US Open 2025?

El partido está programado para este domingo 7 de septiembre en el Arthur Ashe Stadium, ubicado en el Flushing Meadows–Corona Park de Queens, New York City. El recinto tiene una capacidad para 23,771 espectadores.

¿A qué hora juegan Alcaraz vs Sinner en vivo por la final del US Open 2025?

  • En Perú, el partido Alcaraz vs Sinner comienza a la 1:00 p.m.
  • En Estados Unidos (Nueva York), el partido Alcaraz vs Sinner comienza a las 2:00 p.m.
  • En Ecuador, el partido Alcaraz vs Sinner comienza a la 1:00 p.m.
  • En Colombia, el partido Alcaraz vs Sinner comienza a la 1:00 p.m.
  • En Bolivia, el partido Alcaraz vs Sinner comienza a las 2:00 p.m.
  • En Venezuela, el partido Alcaraz vs Sinner comienza a las 2:00 p.m.
  • En Chile, el partido Alcaraz vs Sinner comienza a las 2:00 p.m.
  • En Argentina, el partido Alcaraz vs Sinner comienza a las 3:00 p.m.
  • En Brasil, el partido Alcaraz vs Sinner comienza a las 3:00 p.m.
  • En Paraguay, el partido Alcaraz vs Sinner comienza a las 3:00 p.m.
  • En Uruguay, el partido Alcaraz vs Sinner comienza a las 3:00 p.m.
  • En España, el partido Alcaraz vs Sinner comienza a las 8:00 p.m.

¿Dónde ver el partido Alcaraz vs Sinner en vivo por TV?

El partido de Carlos Alcaraz contra Jannik Sinner será transmitido por las señales de ESPN, Movistar+ y Disney+. RPP. te lleva todas las incidencias.

(Con información de EFE)

