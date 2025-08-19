Ignacio Buse vs Lukas Neumayer EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la qualy del US Open 2025?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ignacio Buse vs Lukas Neumayer EN VIVO: se enfrentan este martes 19 de agosto por la primera fecha de la qualy del US Open 2025. El encuentro se disputará en la cancha 14 del USTA Billie Jean King National Tennis Center de la ciudad de Nueva York, no antes de las 2:40 p.m. hora peruana, y será trasmitido EN DIRECTO por Disney+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

¿Cómo llega Ignacio Buse a la qualy al US Open 2025?



Ignacio Buse llega a la qualy del US Open luego de cumplir una excelente participación en el Challenger de Cancún, donde llegó hasta las semifinales. Antes, quedó en 16avos de final del Abierto de Generali y llegó a semifinales del Abierto de Gstaad.

¿Cuándo y dónde juegan Buse vs Neumayer en vivo por la qualy al US Open 2025?



El partido entre Ignacio Buse vs Lukas Neumayer se jugará este martes 19 de agosto en la cancha 14 del USTA Billie Jean King National Tennis Center de la ciudad de Nueva York.

¿A qué hora juegan Buse vs Neumayer en vivo por la qualy al US Open 2025?



En Perú , el partido Buse vs Neumayer comienza no antes de las 2:40 p.m.

, el partido Buse vs Neumayer comienza no antes de las 2:40 p.m. En Colombia, el partido Buse vs Neumayer comienza no antes de las 2:40 p.m.

En Ecuador, el partido Buse vs Neumayer comienza no antes de las 2:40 p.m.

En Chile, el partido Buse vs Neumayer comienza no antes de las 3:40 p.m.

En Bolivia, el partido Buse vs Neumayer comienza no antes de las 3:40 p.m.

En Venezuela, el partido Buse vs Neumayer comienza no antes de las 3:40 p.m.

En Brasil, el partido Buse vs Neumayer comienza no antes de las 4:40 p.m.

En Argentina, el partido Buse vs Neumayer comienza no antes de las 4:40 p.m.

En Uruguay, el partido Buse vs Neumayer comienza no antes de las 4:40 p.m.

En Paraguay, el partido Buse vs Neumayer comienza no antes de las 4:40 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Buse vs Neumayer comienza no antes de las 3:40 p.m.

¿Dónde ver el Buse vs Neumayer en vivo por TV y streaming?



El partido entre Buse vs Neumayer será transmitido EN DIRECTO vía streaming a través de Disney+.

Buse vs Neumayer: historial de enfrentamientos

Buse y Neumayer se han enfrentado en una ocasión en el circuito de tenis. El duelo se dio en el Challenger de Vicenza, donde el austriaco se llevó el partido por 2-1.