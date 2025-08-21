Ignacio Buse vs Coppejans: ¿a qué hora juegan y dónde ver el duelo por el boleto al cuadro principal del US Open 2025?

Buse, de 21 años, llega motivado tras superar en rondas previas al austríaco Lukas Neumayer (ATP 158°) y al japonés Rei Sakamoto (ATP 200°),

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ignacio Buse (ATP 136°) enfrentará este viernes al belga Kimmer Coppejans (ATP 194°) en la última ronda de la clasificación del US Open, en busca de su primer ingreso al cuadro principal de un torneo de Grand Slam.

Buse, de 21 años, llega motivado tras superar en rondas previas al austríaco Lukas Neumayer (ATP 158°) y al japonés Rei Sakamoto (ATP 200°).

En su próximo partido, Buse tendrá a un rival de gran experiencia como Coppejans, de 31 años, quien alcanzó el puesto 97 del ranking mundial en junio de 2015.

El joven peruano buscará escribir su nombre en la historia grande del tenis nacional con una clasificación que representaría un nuevo paso en su prometedora carrera.

Ignacio Buse vs Coppejans: ¿Cómo llega a la ronda 3 de la qualy del US Open 2025?

Buse, número 133 del ranking ATP, fue exigido por Sakamoto, a quien derrotó en New York con parciales de 6-4, 4-6 y 6-4. Ahora, se medirá ante el belga Kimmer Coppejans (198 del ranking ATP) en busca del boleto al cuadro principal del US Open.

¿Cuándo y dónde juegan Buse vs Coppejans en vivo por la ronda 3 del qualy al US Open 2025?

El partido entre Ignacio Buse vs Kimmer Coppejans se jugará este viernes 22 de agosto en la cancha 14 del USTA Billie Jean King National Tennis Center de la ciudad de Nueva York.

¿A qué hora juegan Buse vs Coppejans en vivo por la ronda 3 del qualy al US Open 2025?

En Perú , el partido Buse vs Sakamoto comienza no antes de las 10:00 a.m.

, el partido Buse vs Sakamoto comienza no antes de las 10:00 a.m. En Colombia, el partido Buse vs Sakamoto comienza no antes de las 10:00 a.m.

En Ecuador, el partido Buse vs Sakamoto comienza no antes de las 10:00 a.m.

En Chile, el partido Buse vs Sakamoto comienza no antes de las 12:00 p.m.

En Bolivia, el partido Buse vs Sakamoto comienza no antes de las 11:00 a.m.

En Venezuela, el partido Buse vs Sakamoto comienza no antes de las 11:00 a.m.

En Brasil, el partido Buse vs Sakamoto comienza no antes de las 12:00 p.m.

En Argentina, el partido Buse vs Sakamoto comienza no antes de las 12:00 p.m.

En Uruguay, el partido Buse vs Sakamoto comienza no antes de las 12:00 p.m.

En Paraguay, el partido Buse vs Sakamoto comienza no antes de las 12:00 p.m.

¿Dónde ver el Buse vs Coppejans en vivo por TV y streaming?

El partido entre Buse vs Sakamoto será transmitido EN DIRECTO vía streaming a través de Disney+.

Buse vs Coppejans: Historial de enfrentamientos

Será la primera vez que el crédito peruano juegue contra el excampeón junior de Roland Garros 2012.