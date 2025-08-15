Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Ignacio Buse sigue triunfando: derrotó a Daniel Altmier y clasificó a las semifinales del Challenger de Cancún

El peruano se prepara para afrontar la próxima semana la qualy del US Open.
El peruano se prepara para afrontar la próxima semana la qualy del US Open. | Fuente: IPD
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

El tenista peruano eliminó a un top 60 del ranking mundial por 3-6, 6-2 y 6-3. Ahora jugará este sábado por el pase a una nueva final esta temporada.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El peruano Ignacio Buse derrotó este viernes al alemán Daniel Altmier por 3-6, 6-2 y 6-3 para alcanzar las semifinales del Challenger 125 de Cancún, en México. Este torneo se disputa en cancha dura. 

La victoria del tenista nacional se dio luego de un partido que duró dos horas y 30 minutos. Si bien cedió el primer set, Buse consiguió reponerse para darle vuelta al partido con un imponente 6-2, 6-3. 

 Daniel Altmier es actual número 60 del ranking ATP, por lo que el triunfo de Ignacio Buse es histórico, pues nuevamente vence a un tenista dentro del top 100. El alemán también era el principal sembrado en este torneo. 

Buse jugará este sábado las semifinales contra el ganador de la serie entre el neerlandés Jesper de Jong (79º) y el checo Dalibor Svrčina (115º).

Una jornada maratónica

El tenista nacional debutó el miércoles ante el colombiano Daniel Galán (144º) en primera ronda, pero la lluvia obligó a suspender el partido a la mitad del primer set. Al día siguiente se retomó el encuentrro y venció por 7-6 (10-8) y 6-4.

Ese mismo jueves, pocas horas después de ganar en el debut, se enfrentó al kazajo Beibit Zhukayev (206º), a quien le ganó en octavos de final por 6-3 y 7-6 (4). La primera raqueta nacional apenas ha tenido descanso esta semana, pero estos triunfos le permiten seguir sumando puntos en el ranking ATP.

Ignacio Buse, luego del Challenger de Cancún, irá a jugar la qualy del US Open, donde deberá ganar tres partidos para acceder al cuadro principal del último Grand Slam del año.

El tenista nacional también disputará la Copa Davis los próximos días 12 y 13 de septiembre en Lima. Buse es la principal carta que tiene Perú cuando enfrente a Portugal por el cupo a las 'qualifiers' de la Copa del Mundo del tenis 2026.

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
Ignacio Buse Tenis

Más sobre Más Tenis

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA