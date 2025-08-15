Ignacio Buse sigue triunfando: derrotó a Daniel Altmier y clasificó a las semifinales del Challenger de Cancún

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El peruano Ignacio Buse derrotó este viernes al alemán Daniel Altmier por 3-6, 6-2 y 6-3 para alcanzar las semifinales del Challenger 125 de Cancún, en México. Este torneo se disputa en cancha dura.

La victoria del tenista nacional se dio luego de un partido que duró dos horas y 30 minutos. Si bien cedió el primer set, Buse consiguió reponerse para darle vuelta al partido con un imponente 6-2, 6-3.

Daniel Altmier es actual número 60 del ranking ATP, por lo que el triunfo de Ignacio Buse es histórico, pues nuevamente vence a un tenista dentro del top 100. El alemán también era el principal sembrado en este torneo.

Buse jugará este sábado las semifinales contra el ganador de la serie entre el neerlandés Jesper de Jong (79º) y el checo Dalibor Svrčina (115º).

Una jornada maratónica

El tenista nacional debutó el miércoles ante el colombiano Daniel Galán (144º) en primera ronda, pero la lluvia obligó a suspender el partido a la mitad del primer set. Al día siguiente se retomó el encuentrro y venció por 7-6 (10-8) y 6-4.

Ese mismo jueves, pocas horas después de ganar en el debut, se enfrentó al kazajo Beibit Zhukayev (206º), a quien le ganó en octavos de final por 6-3 y 7-6 (4). La primera raqueta nacional apenas ha tenido descanso esta semana, pero estos triunfos le permiten seguir sumando puntos en el ranking ATP.

Ignacio Buse, luego del Challenger de Cancún, irá a jugar la qualy del US Open, donde deberá ganar tres partidos para acceder al cuadro principal del último Grand Slam del año.

El tenista nacional también disputará la Copa Davis los próximos días 12 y 13 de septiembre en Lima. Buse es la principal carta que tiene Perú cuando enfrente a Portugal por el cupo a las 'qualifiers' de la Copa del Mundo del tenis 2026.