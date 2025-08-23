Ignacio Buse vs. Ben Shelton: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la ronda 1 del US Open 2025?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ignacio Buse vs. Ben Shelton EN VIVO: se enfrentan este domingo 24 de agosto en el Arthur Ashe Stadium, en Nueva York (Estados Unidos). El partido corresponde a la primera ronda del US Open 2025 y se jugará desde las 11:00 a.m. (hora peruana). La transmisión podrá seguirse por ESPN y Disney+ Premium. Todos los detalles del cotejo los encontrarás en la página web de RPP.pe.

Después de estrellarse con la ronda inicial de la qualy en los tres primeros Grand Slam de la temporada, Ignacio Buse [136°] encontró los frutos de su planificación en el US Open, superando todas las rondas para clasificarse por primera vez al cuadro principal de un major.

“Sigamos soñando”, escribió Nacho en redes sociales tras batir a Coppejans. Su primera aparición con todos los reflectores de un Grand Slam será ante el local Ben Shelton [6°], quien previo a Nueva York ganó su primer Master 1000 en Toronto.

Shelton se caracteriza por su poderoso servicio y será el rival mejor rankeado al que enfrentará Buse en lo que va de su carrera. No obstante, ya tiene el precedente de haber batido a Nicolás Jarry, otro jugador con fortaleza en su saque.

Ignacio Buse vs Shelton: ¿cómo llegan a la primera ronda del US Open 2025?

Ignacio Buse accedió al cuadro principal del US Open desde la qualy, venciendo en la ronda final al experimentado belga Kimmer Coppejans [194°] por 6-3 y 6-4. Por su parte, Ben Shelton tuvo como último torneo Cincinnati, donde cayó en cuartos de final ante el alemán Alexander Zverev.

¿Cuándo y dónde juegan Buse vs. Shelton EN VIVO por la primera ronda del US Open 2025?

El partido por la primera ronda del US Open 2025, entre Ignacio Buse y Ben Shelton, se llevará a cabo el domingo 24 de agosto en el Arthur Ashe Stadium, en Nueva York (Estados Unidos). El recinto tiene capacidad para recibir a 23 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Buse vs Shelton EN VIVO por la primera ronda del US Open 2025?

En Perú , el partido Buse vs. Shelton comienza a las 11:00 a.m.

, el partido Buse vs. Shelton comienza a las 11:00 a.m. En Estados Unidos (Nueva York), el partido Buse vs. Shelton comienza a las 12:00 p.m.



(Nueva York), el partido Buse vs. Shelton comienza a las 12:00 p.m. En Colombia, el partido Buse vs. Shelton comienza a las 11:00 a.m.

En Ecuador, el partido Buse vs. Shelton comienza a las 11:00 a.m.

En Chile, el partido Buse vs. Shelton comienza a las 12:00 p.m.



En Bolivia, el partido Buse vs. Shelton comienza a las 12:00 p.m.

En Venezuela, el partido Buse vs. Shelton comienza a las 12:00 p.m.

En Argentina, el partido Buse vs. Shelton comienza a la 1:00 p.m.

En Brasil, el partido Buse vs. Shelton comienza a la 1:00 p.m.



En Uruguay, el partido Buse vs. Shelton comienza a la 1:00 p.m.

En Paraguay, el partido Buse vs. Shelton comienza a la 1:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Buse vs. Shelton comienza a las 10:00 a.m.



En España, el partido Buse vs. Shelton comienza a las 6:00 p.m.

¿Dónde ver el Buse vs Shelton EN VIVO por TV y streaming?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú y países de Sudamérica a través de ESPN y Disney+ Premium. Todas las incidencias las encontrarás en la página web de RPP.pe.

En España, el US Open 2025 se verá por Movistar Plus+.

En México, el US Open 2025 va por ESPN y Disney+ Premium.

En Estados Unidos, el US Open 2025 se verá en ESPN y ESPN+.

¡Qué paja! 🇵🇪



21-year-old Peruvian Ignacio Buse reaches his maiden Grand Slam main draw at the US Open. pic.twitter.com/wKzahm5CCv — US Open Tennis (@usopen) August 22, 2025

Buse vs Shelton: historial de resultados

En la primera ronda del US Open 2025 será el primer enfrentamiento entre Ignacio Buse y Ben Shelton.

Buse vs Shelton: ¿quién es favorito según las pagan las apuestas?

Casa de Apuestas Ignacio Buse Ben Shelton Betano 12.50 1.02 Apuesta Total 11.00 1.04 Te Apuesto 13.00 1.02 DoradoBet 11.00 1.04