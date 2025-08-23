Últimas Noticias
Ignacio Buse vs. Ben Shelton: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la ronda 1 del US Open 2025?

Buse vs. Shelton: ¿dónde ver EN VIVO por ronda 1 de US Open 2025?
Buse vs. Shelton: ¿dónde ver EN VIVO por ronda 1 de US Open 2025? | Fuente: Instagram
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Ignacio Buse debuta en el cuadro principal del US Open 2025 enfrentando al estadounidense Ben Shelton, número 6 del ranking mundial.

Ignacio Buse vs. Ben Shelton EN VIVO: se enfrentan este domingo 24 de agosto en el Arthur Ashe Stadium, en Nueva York (Estados Unidos). El partido corresponde a la primera ronda del US Open 2025 y se jugará desde las 11:00 a.m. (hora peruana). La transmisión podrá seguirse por ESPN y Disney+ Premium. Todos los detalles del cotejo los encontrarás en la página web de RPP.pe.


Después de estrellarse con la ronda inicial de la qualy en los tres primeros Grand Slam de la temporada, Ignacio Buse [136°] encontró los frutos de su planificación en el US Open, superando todas las rondas para clasificarse por primera vez al cuadro principal de un major.

“Sigamos soñando”, escribió Nacho en redes sociales tras batir a Coppejans. Su primera aparición con todos los reflectores de un Grand Slam será ante el local Ben Shelton [6°], quien previo a Nueva York ganó su primer Master 1000 en Toronto.

Shelton se caracteriza por su poderoso servicio y será el rival mejor rankeado al que enfrentará Buse en lo que va de su carrera. No obstante, ya tiene el precedente de haber batido a Nicolás Jarry, otro jugador con fortaleza en su saque.

Ignacio Buse vs Shelton: ¿cómo llegan a la primera ronda del US Open 2025?

Ignacio Buse accedió al cuadro principal del US Open desde la qualy, venciendo en la ronda final al experimentado belga Kimmer Coppejans [194°]  por 6-3 y 6-4. Por su parte, Ben Shelton tuvo como último torneo Cincinnati, donde cayó en cuartos de final ante el alemán Alexander Zverev.

¿Cuándo y dónde juegan Buse vs. Shelton EN VIVO por la primera ronda del US Open 2025?

El partido por la primera ronda del US Open 2025, entre Ignacio Buse y Ben Shelton, se llevará a cabo el domingo 24 de agosto en el Arthur Ashe Stadium, en Nueva York (Estados Unidos).  El recinto tiene capacidad para recibir a 23 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Buse vs Shelton EN VIVO por la primera ronda del US Open 2025?

  • En Perú, el partido Buse vs. Shelton comienza a las 11:00 a.m. 
  • En Estados Unidos (Nueva York), el partido Buse vs. Shelton comienza a las 12:00 p.m.
  • En Colombia, el partido Buse vs. Shelton comienza a las 11:00 a.m.
  • En Ecuador, el partido Buse vs. Shelton comienza a las 11:00 a.m. 
  • En Chile, el partido Buse vs. Shelton comienza a las 12:00 p.m.
  • En Bolivia, el partido Buse vs. Shelton comienza a las 12:00 p.m.
  • En Venezuela, el partido Buse vs. Shelton comienza a las 12:00 p.m.
  • En Argentina, el partido Buse vs. Shelton comienza a la 1:00 p.m.
  • En Brasil, el partido Buse vs. Shelton comienza a la 1:00 p.m.
  • En Uruguay, el partido Buse vs. Shelton comienza a la 1:00 p.m.
  • En Paraguay, el partido Buse vs. Shelton comienza a la 1:00 p.m.
  • En México (CDMX), el partido Buse vs. Shelton comienza a las 10:00 a.m. 
  • En España, el partido Buse vs. Shelton comienza a las 6:00 p.m.

¿Dónde ver el Buse vs Shelton EN VIVO por TV y streaming?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú y países de Sudamérica a través de ESPN Disney+ Premium. Todas las incidencias las encontrarás en la página web de RPP.pe.

  • En España, el US Open 2025 se verá por Movistar Plus+.
  • En México, el US Open 2025 va por ESPN y Disney+ Premium.
  • En Estados Unidos, el US Open 2025 se verá en ESPN y ESPN+.

Buse vs Shelton: historial de resultados

En la primera ronda del US Open 2025 será el primer enfrentamiento entre Ignacio Buse y Ben Shelton.

Buse vs Shelton: ¿quién es favorito según las pagan las apuestas?

Casa de ApuestasIgnacio BuseBen Shelton
Betano12.501.02
Apuesta Total11.001.04
Te Apuesto13.001.02
DoradoBet11.001.04

  • Cuotas sujetas a cambios según cada casa de apuestas.

