Partidos de hoy, domingo 24 de agosto del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y LaLiga

Partidos de hoy, domingo 24 de agosto de 2025 | FÚTBOL EN VIVO
Partidos de hoy, domingo 24 de agosto de 2025 | FÚTBOL EN VIVO | Fuente: Andina
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, domingo 24 de agosto del 2025.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Universitario vs. Alianza Lima por la Liga1 Te Apuesto. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.


Programación de los partidos de hoy, domingo 24 de agosto del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Liga1 Te Apuesto – PERÚ

1:00 p.m. ADT vs. Melgar – L1MAX, L1 Play, Fanatiz

3:15 p.m. Cienciano vs. Atlético Grau – L1MAX, L1 Play, Fanatiz

5:30 p.m. Universitario vs. Alianza Lima – GOLPERÚ, Movistar Play

Partidos de hoy, LaLiga – España

10:00 a.m. Osasuna vs. Valencia – DGO, D Sports

12:30 p.m. Villarreal vs. Girona – DGO, D Sports

12:30 p.m. Real Sociedad vs. Espanyol – Disney+ Premium, ESPN 4

2:30 p.m. Real Oviedo vs. Real Madrid – Disney+ Premium, ESPN

Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra

08:00 a.m. Everton vs. Brighton – Disney+ Premium

08:00 a.m. Crystal Palace vs. Nottingham Forest – Disney+ Premium, ESPN 5

10:30 a.m. Fulham vs. Manchester United – Disney+ Premium, ESPN 5

Partidos de hoy, Serie A – Italia

11:30 a.m. Cagliari vs. Fiorentina – Disney+ Premium

11:30 a.m. Como 1907 vs. Lazio – Disney+ Premium

1:45 p.m. Juventus vs. Parma – Disney+ Premium

1:45 p.m. Atalanta vs. Pilsa Sporting – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

08:30 a.m. Mainz 05 vs. Colonia – Disney+ Premium, ESPN 2

10:30 a.m. Borussia M’gladbach vs. Hamburgo – Disney+ Premium


Partidos de hoy, Campeonato Nacional – Uruguay

08:30 a.m. Progreso vs. Danubio – Disney+ Premium, GolTV

1:30 p.m. CA Cerro vs. Liverpool FC – Disney+ Premium

4:00 p.m. Peñarol vs. River Plate M. – Disney+ Premium

6:30 p.m. Montevideo City vs. Racing Club – Disney+ Premium


Partidos de hoy, Liga2 – PERÚ

1:00 p.m. FC San Marcos vs. ADA Jaén – ATV, FPF YouTube

3:00 p.m. Deportivo Coopsol vs. San Martín – FPF YouTube

3:15 p.m. Comerciantes FC vs. Unión Comercio – FPF YouTube


Partidos de hoy, Liga Profesional – Argentina

12:00 p.m. Unión Santa Fe vs. CA Huracán – Fanatiz

2:15 p.m. Argentinos Juniors vs. Racing Club – Fanatiz

4:15 p.m. Boca Juniors vs. Banfield – Disney, ESPN, Fanatiz

6:30 p.m. Independiente vs. Platense – Fanatiz, TyC Sports

Partidos de hoy, Serie A – Brasil

2:00 p.m. Bahía vs. Santos – Fanatiz

2:00 p.m. Vasco da Gama vs. Corinthians – Fanatiz, Globo

4:30 p.m. Juventude vs. Botafogo – Fanatiz

6:30 p.m. Sao Paulo vs. Atlético Mineiro - Fanatiz


Partidos de hoy Fútbol en vivo Liga 1 Liga 1 Te Apuesto Universitario vs Alianza Lima Premier League LaLiga Serie A Bundesliga

