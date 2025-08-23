Partidos de hoy, domingo 24 de agosto del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y LaLiga

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, domingo 24 de agosto del 2025.
Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Universitario vs. Alianza Lima por la Liga1 Te Apuesto. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, domingo 24 de agosto del 2025: horarios y guía de canales
Partidos de hoy, Liga1 Te Apuesto – PERÚ
1:00 p.m. ADT vs. Melgar – L1MAX, L1 Play, Fanatiz
3:15 p.m. Cienciano vs. Atlético Grau – L1MAX, L1 Play, Fanatiz
5:30 p.m. Universitario vs. Alianza Lima – GOLPERÚ, Movistar Play
Partidos de hoy, LaLiga – España
10:00 a.m. Osasuna vs. Valencia – DGO, D Sports
12:30 p.m. Villarreal vs. Girona – DGO, D Sports
12:30 p.m. Real Sociedad vs. Espanyol – Disney+ Premium, ESPN 4
2:30 p.m. Real Oviedo vs. Real Madrid – Disney+ Premium, ESPN
Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra
08:00 a.m. Everton vs. Brighton – Disney+ Premium
08:00 a.m. Crystal Palace vs. Nottingham Forest – Disney+ Premium, ESPN 5
10:30 a.m. Fulham vs. Manchester United – Disney+ Premium, ESPN 5
Partidos de hoy, Serie A – Italia
11:30 a.m. Cagliari vs. Fiorentina – Disney+ Premium
11:30 a.m. Como 1907 vs. Lazio – Disney+ Premium
1:45 p.m. Juventus vs. Parma – Disney+ Premium
1:45 p.m. Atalanta vs. Pilsa Sporting – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania
08:30 a.m. Mainz 05 vs. Colonia – Disney+ Premium, ESPN 2
10:30 a.m. Borussia M’gladbach vs. Hamburgo – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Campeonato Nacional – Uruguay
08:30 a.m. Progreso vs. Danubio – Disney+ Premium, GolTV
1:30 p.m. CA Cerro vs. Liverpool FC – Disney+ Premium
4:00 p.m. Peñarol vs. River Plate M. – Disney+ Premium
6:30 p.m. Montevideo City vs. Racing Club – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Liga2 – PERÚ
1:00 p.m. FC San Marcos vs. ADA Jaén – ATV, FPF YouTube
3:00 p.m. Deportivo Coopsol vs. San Martín – FPF YouTube
3:15 p.m. Comerciantes FC vs. Unión Comercio – FPF YouTube
Partidos de hoy, Liga Profesional – Argentina
12:00 p.m. Unión Santa Fe vs. CA Huracán – Fanatiz
2:15 p.m. Argentinos Juniors vs. Racing Club – Fanatiz
4:15 p.m. Boca Juniors vs. Banfield – Disney, ESPN, Fanatiz
6:30 p.m. Independiente vs. Platense – Fanatiz, TyC Sports
Partidos de hoy, Serie A – Brasil
2:00 p.m. Bahía vs. Santos – Fanatiz
2:00 p.m. Vasco da Gama vs. Corinthians – Fanatiz, Globo
4:30 p.m. Juventude vs. Botafogo – Fanatiz
6:30 p.m. Sao Paulo vs. Atlético Mineiro - Fanatiz