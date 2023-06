Juan Pablo Varillas sobre su desempeño en Roland Garros: "He estado muy fino en lo tenístico y lo físico"

Grand Slam Juan Pablo Varillas: tenista peruano se mostró orgulloso de su desempeño en Roland Garros

Juan Pablo Varillas, raqueta número uno del Perú, aseguró que vivió una semana de ensueño tras su participación en el Roland Garros 2023. En ese sentido, aseguró que su excelente desempeño fue una combinación de todo, incluyendo una preparación física y mental.

"Ha sido una semana muy positiva, en todo sentido. He estado muy fino en lo tenístico y lo físico. Lo mental también me ha acompañado, ha sido un combo de todo para tener este resultado. Solo con físico no se puede ganar, solo con técnica no se puede ganar, solo teniendo buena cabeza no se puede ganar. Es un conjunto de todo y creo que he estado muy fino en estos últimos 10 días que estuve en París", sostuvo en entrevista para RPP Deportes.

Por otro lado, aclaró que su no participación en los duelos ante Irlanda por Copa Davis fue debido a la gira sudamericana. Sin embargo, reconoció que hubo bastante trabajo con miras al evento desarrollado en París.

"Ha sido una gran semana. La mejor seguramente. Lo de la (no participación) Copa Davis fue por la gira sudamericana. No tiene nada que ver con lo hecho en Roland Garros, pero sí he hemos hecho un esfuerzo para llegar a donde estoy", indicó.

Por otro lado, señaló que Wimbledon será su próximo evento a disputar y después disputará los últimos torneos en arcilla en Europa para luego pasar a cancha dura.

Varillas entrenará en Argentina y luego viajará a Londres para disputar la primera ronda de Wimbledon | Fuente: RPP

Partido con Djokovic fue algo soñado

Juan Pablo Varillas volvió a referirse sobre su duelo con Novak Djokovic y se mostró muy a gusto con el partido hecho. Además, calificó al serbio como posiblemente el mejor de la historia si gana Roland Garros el domingo 11 de junio.

"Ha sido un gran partido, me hubiera gustado estar un poco más fresco, pero muy pocas personas pueden decir que jugaron en la Chartier con uno de los mejores de la historia y el domingo en la final de Roland Garros podría consagrarse como el mejor de todos. Yo creo que es un escenario soñado para cualquiera"

Apoyo total a Lucciana Pérez

Varillas contó también que viene apoyando constantemente a Lucciana Pérez, la tenista peruana que ha llegado a la final de Roland Garros Junior este sábado.

"Cada vez que termina un partido le escribo, hemos hablado un ratito porque en verdad no quiero meterme en su equipo, en su entorno, porque no es adecuado en estos momentos de concentración y enfoque. Creo que todo el Perú debe estar pendiente de lo que haga Lucciana Pérez. Desde aquí aliento y buenas vibras", finalizó.