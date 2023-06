Juan Pablo Varillas tras perder ante Djokovic: "Me hubiera gustado estar más fresco para un partido de esta calidad"

El tenista peruano Juan Pablo Varillas hizo historia en Roland Garros 2023. A pesar que no pudo combatir este domingo ante el poderío de Novak Djokovic, se quedó satisfecho por llegar por primera vez en su carrera a los octavos de final de un Gran Slam.

'Juanpi' al término del partido dio su análisis del juego ante el tercero del tenis mundial, en conversación con Sebastian Fest, director de claytenis.com, en exclusiva para RPP.

"Es un tipo que siempre está bien parado en la bola. Él tiene mucha agilidad, mucha lectura. Creo que una virtud que tiene él es que en momentos cuando no quiere fallar, no la falla", señaló en relación a Djokovic.

Continuó con los elogios para 'Nole'. "Juega muy preciso, muy profundo, muy cerca a las líneas. Sacó muy bien también, mucho porcentaje en el primer (saque). Incluso no sacaba tan fuerte como Hurkacz, pero tuvo mucho mejor porcentaje y también mucha mayor precisión. Todas las bolas iban como máximo a 20 o 30 centímetros de las líneas", agregó.

Varillas lamenta no llegar al 100%

Juan Pablo Varillas, además, lamentó no haber estado en su pico de rendimiento para enfrentar a Djokovic, luego de jugar a cinco sets los tres partidos previo al enfrentamiento contra el serbio.

"De hecho te ponía presión todo el tiempo con la tirada del saque, no la podía leer porque era la primera vez que jugaba contra él. Mérito de él y gran partido, quizá yo no jugué como quería, no estaba tan lúcido físicamente, fresco tampoco. Y la verdad me hubiera gustado estar más fresco para afrontar un partido de esta calidad", sostuvo.

Varillas destaca su "gran semana"

El nacido hace 27 años en Lima también se alegra por su buen rendimiento en el Roland Garros, en donde llegó a ser el primer peruano entre los 16 mejores de esta competencia desde Jaime Yzaga en 1994.

"Me voy en positivo, ha sido una gran semana. Como dije superó ampliamente las expectativas que tenía con mi equipo, que la verdad después de un retiro en Lyon hace 10 días, sincermanete no llegabamos con muchas expectativa. Sinceramente esto me sirve mucho con el tema puntos y ránking", puntualizó.

"Planificar giras lindas que me dejen tranquilo para ir a los torneos que verdad quiero ir, no ir a los torneos como me pasó en Madrid que entre sobre la hora y último en Roma. Ya con el ránking de la próxima semana me va a ayudar mucho en eso", agregó Varillas que espera planificar mejor sus próximas competencias.

Sobre el apoyo de la afición peruana y el aumento de interés por el tenis en el Perú, sostuvo que "eso es fundamental, las ganas de generar no solo en el tenis, sino el deporte,, que es una carrera que se puede practicar y vivir de esto. Hay que tener los objetivos claros, ser disciplinado, ser consistente y profesional. Es un conjunto de cosas para que alguien llegue a ser un deportista de élite", culminó.

Juan Pablo Varillas salió lesionado tras el partido ante Djokovic | Fuente: ESPN

